“Días de 1999”, de Carlos Figueroa, en galería DPM

Guayaquil.- Galería DPM invita a visitar la exposición “Días de 1999” del artista Carlos Figueroa, que se inaugura el 19 de abril, y que se podrá visitar en el horario de 11:00 – 18:00 hrs.

Sobre “Días de 1991”, el artista y curador Jorge Aycart dice: “Espacios, objetos, cuerpos. Transformación. Apariencia que se asume (Caminó contra los jirones de fuego. Éstos no mordieron su carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión). La representación como estrategia para elaborar capas que no devuelven las cosas concretas a su lugar de origen sino imágenes movibles que se expresan como el cumplimiento de la revelación de ser soñado por un Otro distante y opaco. Soñar acá es recordar, y recordar, en este escenario, no es dibujar los detalles precisos del acontecimiento sino salir a buscar los rastros salvajes de misteriosos personajes que, en algún momento, fueron presencia familiar y hoy son la densa desaparición que alimenta el espíritu detectivesco de quien ve e interroga”.

Galería DPM está ubicada en Circunvalación Sur 111, frente al parque de Urdesa.

La entrada es libre.

