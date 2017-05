Árboles de Zapata rinden homenaje al séptimo arte

Guayaquil.- Servio Zapata (Zaruma, Ecuador, 1969) inauguró el jueves 11 de mayo su última exposición denominada “Sustratos” en la Galería Mirador de la Universidad Católica de Guayaquil, con la cual rinde un homenaje al cine, otra de sus grandes pasiones.

La crítica considera a Zapata un paisajista hiperrealista, pero éste no considera que pinta paisajes.

Para él: “la pintura es un medio de comunicación para hablar de cosas sin utilizar las palabras, uno se inventa personajes, se inventa situaciones… si yo pudiera hablar, me pasaría hablando cosas maravillosas, pero como no sé hablar, me pongo a pintar”.

Sus palabras coinciden con la tesis del surcoreano Hong Sangsoo (el Woody Allen asiático) director y guionista de la premiada película “Right now, wrong then”, cuyo protagonista (y alter ego del director) exclama: “las palabras molestan”.

Zapato ser formó en la provincia de El Oro y en Azuay, cursó estudios en el Colegio de Bellas Artes de Machala, en la Universidad del Azuay y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Cuenca. Ha participado en muestras colectivas e individuales dentro y fuera del país.

Ha lanzado un libro con una recopilación de su trabajo de los últimos diez años, que ha sido editado por Poligráfica. Sus obras han sido solicitadas por las famosas casas subastadoras Sotheby’s y Christie’s.

Las obras de la muestra “Sustratos” llevan por título el nombre de alguna película emblemática como: “Perfume de violetas”, “Senderos de gloria”, “Al este del Edén”, “Sin otoño no hay primavera”, “El Club de los Cinco”, y en todas ellas la figura asume la representación del ser humano.

