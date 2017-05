Tania Libertad le canta a la vida, y a Violeta Parra

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Después de su tercera cirugía por cáncer de mama, la diva de la canción latinoamericana Tania Libertad tiene más ganas que nunca de hacer proyectos que le apasionen, como los dos conciertos en homenaje a Violeta Parra que presentará en la Ciudad de México.

“Tengo más ganas que nunca de seguir viva, de seguir cantando, de seguir en contacto con la gente”, dijo la artista peruana-mexicana en una entrevista reciente con The Associated Press a propósito del espectáculo, que calificó como “un himno a sentirse vivo, a sentirse apasionado, a sentirse emocionado, a sentirse comprometido con su tiempo”.

En abril, Tania Libertad informó en su página de Facebook que recién la habían operado y exhortó a sus seguidoras a que se autoexploren y cuiden su salud, pues gracias a una mastografía detectó que el cáncer había regresado a su cuerpo.

“Yo no ventilo mucho mi vida privada, pero hay cosas que son importantes decirles a nuestras amigas mujeres”, dijo la cantante de 64 años. “Más del 60% (de mis seguidores) son mujeres, entonces yo dije ‘¿cómo me voy a quedar callada?’, tengo que decirles por lo que estoy pasando y tengo que advertirles que les puede pasar también a ellas si no cultivan la cultura de la prevención. A mí eso me ha salvado”.

Tras pasar con éxito esa operación, ha dedicado su energía a prepararse para los conciertos que ofrecerá el viernes y el sábado en el Teatro de la Ciudad en honor a la cantautora chilena Violeta Parra (1917-1967), una de las madres del folclor latinoamericano del siglo XX cuyo centenario de su natalicio se celebra este año.

“Le hago un homenaje para lo que representa para mí y sigue representando para muchas generaciones”, dijo Tania Libertad. “Yo canto sus canciones desde muy jovencita, y ella como cantautora tuvo una obra impresionante pero también fue una gran artista, hacía cerámica, hacía telares, una mujer muy creativa y una mujer muy comprometida con su tiempo, con su pueblo, con sus trabajadores. Es una figura emblemática”.

Tania Libertad destacó lo visionaria que fue Parra con canciones como “Los pueblos americanos”.

“Ella hablaba ya en contra de las fronteras, en contra de todo eso. Esa canción ahorita se la puedes cantar a Donald Trump”, dijo.

En sus conciertos del fin de semana, cuando la acompañarán dos pianistas y un percusionista, planea interpretar las canciones de Parra y otras creadas en su honor, como “Balada para Violeta Parra”, que Tania Libertad grabó en 1973.

“Desde aquella época no la canto, la voy a cantar”, adelantó.

Tania Libertad no solo celebrará a Parra, sino también al Teatro de la Ciudad, que cumple 99 años. En este recinto, fundado por la actriz Esperanza Iris, la intérprete se presentó por primera vez en 1981.

Y la emblemática cantante no tiene planes de parar. Para agosto tiene programado el lanzamiento de un álbum.

“Tengo amontonados los discos que no he sacado”, dijo con total optimismo.

(F)