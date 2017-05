“Por 13 razones” está entre los libros más vendidos

Redacción Internacional (EFE).- “Por 13 razones” del estadounidense Jay Asher se hace esta semana un hueco en las listas de los libros más vendidos en Portugal e Italia, tras el éxito de la serie de televisión del mismo nombre, que ha cosechado varias polémicas por tratar temas como el suicidio adolescente.

Entre los libros de no ficción “Astrophysics for People in a Hurry”, la nueva obra del astrofísico y divulgador científico Neil deGrasee Tyson, ocupa una semana más el número uno en Estados Unidos. (I)

Fuente: “The Sunday Times”. EFE