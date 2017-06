“El Principito” en el Teatro Sánchez Aguilar

Samborondón.- “El Principito”, la famosa novela del aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, se presenta en escena en el Teatro sánchez Aguilar hasta el 11 de junio, con la producción de Daemón, la dirección de Jaime Tamaríz y la adaptación de Denise Nader.

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Conde de Saint-Exupéry (Lyon, Francia, 1900) fue un escritor y piloto de aviación, acreedor del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, autor de novelas como “El Aviador” (1926), “Correo del Sur” (1928), “Vuelo Nocturno” (1931), “Tierra de hombres” (1939) y “Piloto de guerra” (1942).

Saint-Exupéry envió el manuscrito de “El Principito” a su editor en Nueva York antes de alistarse en las Fuezas Francesas en el Norte de África. No regresó nunca de aquella misión, no se sabe exactamente qué le pasó, se dice que la construcción de aviones no era perfecta durante la Segunda Guerra Mundial, inclusive hay varias obras de teatro en Norteamérica sobre el tema, como “Todos eran mis hijos”, de Arthur Miller, por la que fuera llamado a comparecer ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses durante la década de 1950.

“El principito” trata de un niño que vivía en un asteroide llamado B-612, con tres volcanes y una rosa, que un día decide abandonar su asteroide para conocer nuevos mundos y que se encuentra con un piloto en el desierto del Sahara, con el que traba amistad.

El relato tiene relación con el accidente que Antoine sufrió en los años 30, cuando junto con su copiloto se quedó perdido en el desierto de Sahara, hasta ser rescatados por un beduino. El libro, considerado por muchos como el testamento literario del autor, fue publicado póstumamente y se ganó el corazón de grandes y chicos, por sus profundas reflexiones críticas sobre los prejuicios y las injusticias de un mundo dominado por los “adultos”.

La obra cuenta con la actuación de Jaime Tamariz como el Aviador, con Elizabeth Zambrano como el Principito, con Michelle Zamudio como el Vanidoso, farolero, flor y serpiente, con Itzel Cuevas como el Rey, Hombre de negocios, geógrafo, zorro, con Rocío Maruri e Itzel Cuevas como Asistentes de Dirección, con Cecilia Márquez y Daniela Ramírez en la Producción, André Rangel en la Dirección de Arte, Lorena Murillo y Jonathan Estrella en Vestuario, Silvana Bologna de Macías en Confección de vestuario, Valiana Areco en Diseño y construcción de Marionetas, Javier Aguirre en Iluminación, Juan José Ripalda en Musicalización y Diseño de sonido, BOT – Diseño y animación de 3D.

