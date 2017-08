Fénix preseleccionan series de streaming y TV tradicional 

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Series de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Perú y Portugal, realizadas con equipos locales y extranjeros, han sido preseleccionadas para la próxima entrega de los Premios Fénix del cine iberoamericano, que por primera vez premiarán producciones de televisión.

“Todas estas producciones son hechas gracias a los locales que ponen todo su trabajo creativo, entonces no reconocer eso quizá por un tema administrativo es complicado. Por eso decidimos ampliar un poco el espectro e incluir series que tengan un 60% de cabezas de producción de los lugares”, dijo a The Associated Press Ricardo Giraldo, director de Cinema 23, la asociación organizadora de los Premios Fénix, que serán el 6 de diciembre en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

En marzo los organizadores dieron a conocer la decisión de incluir por primera vez series de televisión y el lunes anunciaron que se tomaron en cuenta producciones transmitidas en plataformas de streaming internacionales, como la brasileña “3%” de Netflix o la mexicana “Blue Demon” de Blim; y transmitidas por televisión tradicional, como la argentina “El marginal” y la cubana “Cuatro estaciones en La Habana”.

En total fueron preseleccionadas 51 series para su posible nominación.

En cuanto a las categorías de cine, fueron preseleccionados 65 largometrajes de ficción y 25 documentales que serán revisados por los comités para su nominación. La lista completa de nominados se conocerá a finales de septiembre.

Los Premios Fénix reconocen las mejores producciones del año de los 22 países de América Latina, España y Portugal, así como a creativos iberoamericanos que trabajan fuera de la región y extranjeros que desarrollan su trabajo en Iberoamérica.

Este año hay películas de los 22 países que la integran, y si bien el grupo de países con series preseleccionadas es menor, Giraldo expresó optimismo ante la posibilidad de que se vaya ampliando en las futuras ediciones de los premios.

“Nos parece importante incluir las series porque es algo donde gran parte de los realizadores está incursionando. No quiere decir que el cine se está transformando en eso, simplemente se está ampliando un espectro y están llegando a otros lugares, están explorando otros lenguajes”, dijo Giraldo en una conferencia de prensa previa. “Después de todo ha tenido un incremento no sólo en la realización sino también en la promoción, bastante brutal en los últimos tres años, y es algo en donde la región está empezando a generar también sus propias producciones”.

La gala será transmitida para Latinoamérica y Estados Unidos por las cadenas E! Entertainment Television, Canal 52 MX, Cinelatino y Studio Universal. Los sitios Sopitas.com y MSN transmitirán la premiación en vivo por streaming.

De manera paralela a los premios se celebrará la Semana Fénix, que llevará películas nominadas y ganadoras a Guatemala, Costa Rica, Colombia y México a través de la cadena de cines Cinépolis y del Cine Tonalá de Bogotá, del 2 al 9 de diciembre.

Durante la conferencia el realizador Amat Escalante, cuya cinta “La región salvaje” le valió el premio al mejor director en el Festival de Cine de Venecia en 2016 y está ahora entre las cintas preseleccionadas a los Fénix, lamentó que películas de Iberoamérica como la suya enfrenten más dificultades de distribución en la región que cintas europeas y estadounidenses.

“Es frustrante porque ‘La región salvaje’, que se estrenó el año pasado en Venecia, todavía no se puede ver de una forma abierta aquí en México”, dijo Escalante, al tiempo que señaló que su filme se ha exhibido en cines de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, mientras que en México “estamos compitiendo con películas muy grandes de Estados Unidos”.

Giraldo destacó que una de las funciones de los Premios Fénix es dar precisamente un espacio de proyección a estas películas.

“Están diseñados no para darle promoción a las películas que ya fueron estrenadas, sino justo poder apoyar a aquellas que no han sido estrenadas, que esta promoción le sirva a ellos como parte del impulso para poder llegar a un público más grande”, dijo.

En sus ediciones previas, los premios han logrado su cometido de dar mayor visibilidad y acercar la producción regional. En total fueron consideradas 818 películas para su posible nominación, mientras que en 2016 se contabilizaron 790 y en 2015 fueron 724.

