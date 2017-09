La política y Sean Spicer protagonizan los premios Emmy 

NUEVA YORK (AP) — Unas semanas después de perder su trabajo, el ex secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer estuvo en el escenario de los premios Emmy el domingo haciendo chistes sobre una de sus primeras — y más incrédulas — declaraciones desde la sala de prensa.

El anfitrión Stephen Colbert, haciéndose el hombre recto en su monólogo de apertura, dijo que era difícil decir cuánta gente estaría viendo el programa. En ese momento Spicer apareció en el escenario de Los Ángeles, arrastrando su propio podio

“Esta será la mayor audiencia que atestigüe un Emmy, punto. Tanto en persona como alrededor del mundo”, dijo Spicer. Fue una referencia a su aseveración de que el día de la juramentación del presidente Donald Trump tuvo la mayor audiencia de la historia, pese a que las fotos lo contradecían.

“Guao”, respondió Colbert. “Eso realmente reconforma a mi frágil ego”.

Incluso sin la sorpresiva aparición de Spicer, la política estuvo inevitablemente presente en el escenario de los premios Emmy, en especial desde que Colbert apuntó que Trump era el máximo astro de la TV del año.

El chiste de Spicer no le cayó bien a mucha gente en las redes sociales, y Colbert no lo dejó zafarse muy fácil. Señalando a Robert DeNiro entre el público, apuntó que el actor estaba nominado por su papel en la película de HBO “Wizard of Lies”, o “El mago de las mentiras”, sobre Bernard Madoff. Colbert dijo en chiste que pensaba que la cinta era “La historia de Sean Spicer”.

Colbert responsabilizó a los Emmy por la elección de Trump. Sugirió que si Trump hubiera ganado un premio por “Celebrity Apprentice”, no se habría lanzado a la presidencia. Mostró un video de un debate presidencial en el que Trump dijo que debió haber ganado un Emmy.

“A diferencia de la presidencia, los Emmy van al ganador del voto popular”, dijo el anfitrión.

El actor Alec Baldwin, quien fue galardonado como mejor actor de reparto en una serie de comedia por sus memorables parodias de Trump en “Saturday Night Live”, no pudo resistir la tentación de hacer un chiste al respecto cuando subió a recoger su trofeo.

“Supongo que debo decir por fin, señor Presidente, aquí está su Emmy”, dijo.

“SNL” tuvo un gran año con su comedia política, encabezada particularmente por Baldwin y la imitación de Melissa McCarthy de Spicer. Dominó en los Emmy, también, al ganar el premio a la mejor serie de variedades y comedia y Kate McKinnon, quien encarnó a Hillary Clinton, llevarse un premio por su actuación de reparto. McKinnon le agradeció a Clinton en el escenario por su “gracia y coraje”.

Tres actrices veteranas criticaron fuertemente a Trump, sin mencionar su nombre. Dolly Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin, estrellas de la película “Nine to Five”, aparecieron para presentar un premio.

“Por allá en 1980 en esa película, nosotras nos negamos a ser controladas por un sexista, egoísta, mentiroso, racista hipócrita”, dijo Fonda.

“Y en 2017”, agregó Tomlin, “seguimos negándonos a ser controladas por un sexista, egoísta, mentiroso, racista hipócrita”.