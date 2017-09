Ministerio paraguayo presenta campaña para jóvenes “Noviazgo sin violencia”

Asunción, 19 sep (EFE).- La ministra de la Mujer de Paraguay, Ana María Baiardi, presentó hoy la campaña “Noviazgo sin violencia”, con la que buscan erradicar comportamientos entre los jóvenes como la violencia física, sexual o psicológica.

Según dijo la jefe de cartera a Efe, las redes sociales se han convertido en un arma de control durante el noviazgo entre jóvenes, quienes en muchos casos exigen el acceso a la contraseña de su pareja como una prueba de amor.

La ministra añadió que además de ese control, los adolescentes mantienen comportamientos como la supervisión de las conversaciones, las amistades o el vestir.

Además, los celos obsesivos tampoco desaparecen entre las nuevas generaciones y, en particular las chicas, los interpretan como “me quiere y me cuida”, lamentó la ministra, para quien esas actitudes controladoras no son más que “síntomas de opresión“.

La erradicación de estas conductas es el objetivo de la campaña “Noviazgo sin violencia: Bloquea la violencia”, impulsada por el Ministerio de la Mujer, con el respaldo del Ministerio de Educación y Ciencias y el Fondo de Población de Naciones Unidas.

El lanzamiento tuvo lugar en un colegio de la localidad de Luque, cerca de Asunción, y se espera que a finales de 2018 haya llegado a 2.500 jóvenes de Asunción y gran parte del país.

El mensaje que se pretende trasladar a los adolescentes es que sus relaciones deben ser “saludables”, basadas en la confianza en quienes eligen libremente “como compañero o compañera de vida”.

Además, también se darán las pautas para identificar las primeras señales de violencia y cómo actuar ante esas situaciones.

“Lo primero es hablar con la pareja y decirle que eso no es correcto; si después de esa conversación no recapacita, deberían cortar”, recomendó Baiardi.

Para la ministra, “un noviazgo violento es un matrimonio violento” y “el golpe es consecuencia de años de violencia psicológica”, de ahí el empeño en la prevención.

Detrás de esta iniciativa subyace la idea de que los jóvenes son “reeducables”, porque “el ser humano no nace violento y la violencia se puede deconstruir”, apuntó.

La ministra de la Mujer lamentó que “la violencia está bastante difundida” y el entorno, envuelto en una “cultura patriarcal”, tampoco contribuye al cambio.

Por esto, la campaña también hará partícipes a los padres, para que sean capaces de detectar esos comportamientos.

Paraguay carece por el momento de datos sobre la violencia en parejas jóvenes, pero trabaja con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que sostienen que tres de cada diez adolescentes sufren violencia durante el noviazgo.

La ministra aseguró que es “consciente de que la violencia está subregistrada porque no se denuncia”, por lo que espera que este tipo de acciones ayuden a intensificar la condena a estos comportamientos, que se dan de forma psicológica, física o sexual.

Según cifras del Ministerio de la Mujer, durante el año se han presentado 32 casos de feminicidio y otros 26 de tentativa de asesinato en el país. EFE