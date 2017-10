Dan Brown habla de religión, ciencia y “Origen” 

NUEVA YORK (AP) — “¿Sobrevivirá Dios a la ciencia?”, pregunta el autor de la megaexitosa novela “El código Da Vinci” y otros thrillers filosóficos y religiosos durante una entrevista.

“Todos los dioses de nuestro pasado han caído, así que la pregunta ahora es: ¿somos tan inocentes como para pensar que los dioses de ahora no tendrán el mismo destino?”.

Su más reciente novela es “Origen” (“Origin”), que ya está al tope en las listas de Amazon.com. Para los fans de Brown es una mezcla familiar de viajes, historia, conspiración y misterio con agregados de todo, desde la poesía de William Blake hasta el ascenso y la caída del fascismo en España.

El protagonista de Brown, Robert Langdon, un especialista en simbología de Harvard, se encuentra en España y nuevamente corre peligro. Un exestudiante, Edmond Kirsch, ha sido asesinado justo cuando se preparaba para revelar un descubrimiento científico y tecnológico que promete causar la caída de la religión occidental y revolucionar como piensa la gente sobre la muerte. Langdon, con la ayuda de la amante de un príncipe caprichoso y la voz de una inteligencia artificial llamada Winston, busca descubrir lo que había planeado Kirsch.

“El código Da Vinci” escandalizó a las autoridades de la iglesia y a académicos al sugerir que Jesús y María se casaron y tuvieron hijos. Brown reconoció que la controversia lo llevó a mayores cuestionamientos sobre la religión en su siguiente novela, “El símbolo perdido”, pero su escepticismo continúa. Originario y residente desde hace años de New Hampshire, recordó visitar el Museo de Ciencia de Boston cuando era niño y sentirse confundido por la teoría de la evolución y cómo ésta contradecía la historia de Adán y Eva. De regreso en casa, Brown le preguntó a un cura sobre las diferencias.

“El tipo dijo, ‘los chicos buenos no hacen esa pregunta’. Yo hice lo que todo niño haría, comencé a hacer preguntas”, dijo.

“Gravité hacia la ciencia, la fe se volvió algo difícil para mí”.

Brown tiene tiempo y dinero para investigar los escenarios de sus libros de primera mano y pasó mucho tiempo en España en los últimos años. El país le atrae, dijo, porque es una mezcla de nuevo y viejo, de supercomputadoras y raíces profundas en la religión occidental. Las acciones violentas de la policía contra los catalanes que votaron por la independencia le “rompieron el corazón” pero no lo sorprendieron. “Las fallas” de la cultura española fueron la razón por la cual quiso escribir al respecto.

En una entrevista en un piso alto de un hotel en Manhattan, con la vista de la ciudad una soleada tarde de otoño, el escritor de 53 años también discutió sobre tecnología, la respuesta a sus libros y el futuro de Robert Langdon.

SOBRE LOS CHICOS Y LOS DISPOSITIVOS DIGITALES

“Los milagros para los chicos en la actualidad no tienen nada que ver con el Arca de Noé, tiene que ver con un sistema operativo. Cuando era niño los milagros de mi vida eran la resurrección, una misa a la luz de las velas la víspera de Año Nuevo, el alumbramiento de la Virgen y los tres Reyes Magos. Las cosas han cambiado mucho, y se requiere de mucha magia para impresionar a un niño para que crea que algo es especial, porque en su vida tienen algo especial todos los días”.

QUÉ PIENSAN SUS AMIGOS RELIGIOSOS DE SU LIBRO

“Entran en tres categorías: aquellos que esencialmente dicen ‘tendremos que estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo’. Aquellos que dicen ‘este es un diálogo muy interesante, me ha hecho pensar sobre la religión de una nueva forma emocionante, gracias’. Y aquellos que esencialmente dicen ‘no podemos seguir siendo amigos’, pero esos son casos aparte. La reacción principal que recibo, desde los ateos y los profundamente devotos, es que el debate es muy importante”.

POR QUÉ NUNCA HA ESCRITO UN LIBRO SOBRE RELIGIÓN ORIENTAL

“Pasé un tiempo en India y pensé que podría escribir sobre hinduismo, pero es tan lejano a mi experiencia que ni siquiera podía imaginar cómo escribir al respecto. El cristianismo, el judaísmo y el islamismo comparten el evangelio y crecí con eso. El hinduismo no es monoteísta, esa es mi tradición y en cambio esa es una religión de muchos dioses. No puedo decidir si me parece más o menos avanzada, es simplemente diferente”.

POR QUÉ ESCRIBIRÍA UN LIBRO SIN LANGDON

“Creo que a Langdon no le molestaría tomarse unas vacaciones. Ha tenido unos años difíciles. Él es el hombre que me encantaría ser, definitivamente. Tiene la debilidad de caer en situaciones fascinantes. Es mucho más atrevido que yo, yo probablemente correría de la mayoría de esas aventuras”.

POR QUÉ ES UN OPTIMISTA

“Tenemos muchas tecnologías que podemos usar para destruir el planeta y no lo hacemos. Hay mucho más amor que odio, hay mucha más creatividad que poder destructivo. No sé si es raro decirlo, pero hay más amor que odio en factores exponenciales y encontraremos la manera de expresarlo”.

