El director alemán Tom Tykwer presidirá el jurado de la Berlinale

“Tom Tykwer es uno de los cineastas más destacados de Alemania y está consolidado además a escala internacional”, indicó el director de la Berlinale, Dieter Kosslick, a través de un comunicado.

“La Berlinale apoyó desde el principio mi carrera como cineasta. Es mi festival preferido, donde me siento como en casa”, apuntó por su parte el director, en ese mismo texto, difundido por el festival.

Tykwer, representante de la actual generación de cineastas alemanes y catapultado a escala internacional con “Corre, Lola, corre” (1998), ha estrenado seis películas en el festival berlinés en sus distintas secciones.

En dos ocasiones tuvo el honor de inaugurar la sección oficial Berlinale, con “Heaven”, en 2002, y con “The International”, en 2009.

Sucederá en la presidencia del jurado internacional al director holandés Paul Verhoeven, quien en la pasada edición dio el Oso de Oro a la película húngara “On Body and Soul”, Ildiko Enyedi, y la plata a la mejor dirección al finlandés Aki Kaurismäki, por “The Other Side of Hope”. EFE

