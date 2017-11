En el periodismo hispano hay gran calidad lingüística, según director de Fundéu BBVA

Buenos Aires (Efe). – El periodismo hispanoamericano tiene muchos y grandes ejemplos de gran calidad lingüística, pese a la idea generalizada de que en la mayoría de los países de habla hispana los periodistas se expresan en un español incorrecto, afirmó hoy a Efe Joaquín Müller-Thyssen, director general de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).

Publicidad

Joaquín Müller se encuentra en la Argentina para participar, el próximo día 9 en la ciudad de Rosario, en la presentación oficial de la Fundéu Argentina, un departamento de la Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española (FIILE), con sede en esa ciudad situada al este de Buenos Aires, que ofrecerá a los medios de comunicación argentinos un servicio de consultas y recomendaciones lingüísticas.

Fundéu BBVA y FIILE alcanzaron el pasado mes de agosto un acuerdo para colaborar en la creación de un servicio que promueva el buen uso de la lengua en el periodismo argentino, tal y como viene haciéndose en España desde 2005.

“El trabajo que Fundéu viene desarrollando desde hace ya más de doce años ha dado sus frutos”,indicó Müller, quien asegura que esta institución es ya un referente para los periodistas, no solo de España sino de muchos otros países de habla hispana, que la sienten como su “academia de la lengua particular”, añadió.

Sin embargo, y pese a que Fundéu cuenta con periodistas y colaboradores en varios países de América, el hecho de no tener una institución que trabaje diaria y directamente sobre el periodismo que se hace en cada país supone para su servicio un menoscabo que, “por fin se va a ver aliviado, en parte, con la creación de este departamento de la FIILE”, dijo Joaquín Müller.

Fundéu Argentina, que se suma así a la Fundéu de España y a la de República Dominicana, pretende también ser un ejemplo para otros estados hispanohablantes, en la idea de lograr la construcción de un foro “donde podamos poner en común los problemas lingüísticos específicos del periodismo que se hace en cada país y permita ayudar a mejorar y fortalecer nuestra lengua que a diario se enfrenta a otras, especialmente el inglés, muy poderosas”.

“Los anglicismos ocupan cada vez más nuestro trabajo y preocupación. No se trata de ir en contra de ellos pues, incluso, a veces, pueden considerarse una fuente de enriquecimiento de nuestro idioma. Lo que hay que hacer es rechazar aquellos que lo empobrecen, pues en la mayoría de los casos existe en español alternativas tan válidas como la voz inglesa que se quiere imponer”, añadió.

Para el director general de Fundéu BBVA, la cuestión de la incorporación de anglicismos innecesarios es común a todos los países hispanohablantes, “quizás – afirmó- entren con más fuerza en los países limítrofes a los Estados Unidos, aunque realmente hoy, en la era de internet, las distancias han desaparecido en gran medida”.

Respecto de la calidad lingüística de los profesionales del periodismo que trabajan en español,

Müller señaló que como lector y oyente “no me llevo las manos a la cabeza horrorizado del nivel que hay” pese a que haya mucho que mejorar.

“Hay, además, mucho intrusismo en la profesión, pero el problema, en general y no solo en el periodismo, está en la formación, en la educación, en lo mucho o poco que se haya leído y lea y posiblemente también en el menosprecio que algunos hacen al rigor, al no contrastar las fuentes pero tampoco al no utilizar las palabras precisas o construir las frases con acierto”, agregó.

“Sin un uso correcto de la lengua, no hay buen periodismo”, terminó señalando Joaquín Müller, quien se mostró convencido de que la Fundéu Argentina será un éxito y un instrumento de trabajo principal para los periodistas de este país. EFE (I)

pddp