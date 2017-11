Salma Hayek es nominada a Indepentent Spirit por “Beatriz” 

LOS ANGELES (AP) — La romántica cinta sobre el paso a la adultez “Call Me By Your Name” encabeza con seis menciones la lista de nominados a los premios Independent Spirit, seguida por la sátira de horror de Jordan Peele “Get Out” y el thriller de Robert Pattinson “Good Time”, ambas con cinco candidaturas. Salma Hayek fue nominada por su trabajo en “Beatriz at Dinner”.

Las actrices Tessa Thompson y Lily Collins anunciaron el martes las nominaciones para la 33ra edición de estos premios al cine independiente.

“Call Me By Your Name” de Luca Guadagnino, un exuberante romance ubicado en la década de 1980 en Italia, también recibió postulaciones a la mejor dirección, cinematografía y edición. Timothee Chalamet y Armie Hammer fueron nominados por sus actuaciones.

Peele, en tanto, fue nominado a mejor dirección y mejor guion por “Get Out”, un éxito de taquilla y fenómeno cultural que ha resonado como posible candidato para la temporada de premios. El actor Daniel Kaluuya fue nominado por su interpretación de un hombre negro que visita a la familia de su novia blanca en el interior del país.

“Get Out” y “Call Me By Your Name” compiten por el premio a la mejor película junto con “The Florida Project”, ”Lady Bird” y “The Rider”.

Gerwig, notablemente, no fue nominado por la dirección de “Lady Bird” pero sí recibió una mención como guionista. Sus actrices Saoirse Ronan (protagónica) y Laurie Metcalf (de reparto) también fueron postuladas.

Además de Peele y Guadagnino, fueron nominados a mejor dirección Sean Baker (“The Florida Project”), Chloé Zhao (“The Rider”), Josh Safdie y Benny Safdie (“Good Time”) y Jonas Carpignano (“A Ciambra”).

Por el premio al mejor actor, Chalamet y Kaluuya se medirán con James Franco por “The Disaster Artist”, Pattinson por “Good Time”, y Harris Dickinson por “Beach Rats”.

Hayek y Ronan competirán por el premio a la mejor actriz con Margot Robbie por “I, Tonya”, Frances McDormand por “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, Shinobu Terajima por “Oh Lucy!” y Regina Williams por “Life and Nothing More”.

El drama racial de época “Mudbound” de Dee Rees fue nombrado ganador del Premio Robert Altman en reconocimiento a su elenco, que incluye a Mary J. Blige, Garrett Hedlund, Jason Mitchell y Carey Mulligan, pero no recibió ninguna otra nominación.

Otra exclusión notable fue el romance de horror de Guillermo del Toro “The Shape of Water”, considerado un fuerte contendiente para muchas categorías del Oscar, incluyendo la de mejor actriz por el trabajo de Sally Hawkins. Pese a sere elegible para los Independent Spirit, el filme no recibió una sola candidatura.

Los nominados son elegidos por Film Independent, un grupo de críticos, cineastas, actores, programadores de festivales, pasados ganadores y nominados, y miembros de su junta directiva. Solo son elegibles películas con presupuestos de hasta 30 millones de dólares.

Los ganadores se revelarán el 3 de marzo en una ceremonia presentada por Nick Kroll y John Mulaney en la víspera de los premios Oscar que se transmitirá en vivo por la cadena IFC.

Los últimos años, películas ganadoras del Independent Spirit como “12 Years a Slave”, ”Birdman”, ”Spotlight” y “Moonlight” también se alzaron con el Premio de la Academia a la mejor película.

