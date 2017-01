Van Gaal aclara que no se ha retirado

Madrid, 18 ene (EFE).- El técnico holandés Louis van Gaal aclaró que aún no se ha retirado, que se encuentra en pleno “año sabático” y que decidirá a final de temporada si continúa con su carrera en los banquillos o no.

En declaraciones al programa ‘El Larguero’ de la Cadena Ser matizó la información facilitada el martes por el diario holandés ‘De Telegraaf’, de que se retiraba de los banquillos, algo que por el momento no ha sucedido.

“Yo tengo un año sabático y después quizá voy a decidir si sí o no. Hay una gran posibilidad de que me retire. Pero no es definitivo”, explicó el holandés, entrenador entre otros equipos de Ajax, Barcelona, Manchester United y la selección holandesa.

“Dije que quizás me retiro, pero no es el momento para decirlo. Por esta razón yo me he tomado un año sabático y después voy a decidir, pero dependiente también de ofertas”, apuntó.

Van Gaal anunció que hace un mes había recibido una oferta del Valencia, pero que la había rechazado. “Puede ser el próximo año diferente. Dependerá de cómo me sienta”, añadió. (D)