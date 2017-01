Van Basten propone límite de partidos y tarjetas naranja

Fijar un límite de 60 partidos por año para cada futbolista. Reemplazar las definiciones por penales. Implementar tarjetas naranjas para marginar a jugadores durante 10 minutos. Eliminar la regla de la posición adelantada.

Publicidad

El exfutbolista holandés Marco van Basten se toma en serio su papel como director técnico de la FIFA para proponer varios cambios al fútbol, que en su opinión son necesarios para mantenerlo como el deporte más popular del mundo.

“He hablado con muchos entrenadores y jugadores”, dijo el exdelantero del Milan y de la selección holandesa en una entrevista con The Associated Press. “Tenemos que fomentar la calidad en vez de la cantidad. Ahora mismo jugamos demasiado fútbol. Tenemos que proteger a los jugadores, porque juegan demasiado y no están frescos o en buenas condiciones”.

“Eso provoca partidos de mala calidad. Incluso en junio, cuando se disputan los torneos grandes, los futbolistas no pueden rendir al máximo porque, ahora mismo, un jugador exitoso puede jugar hasta 75 partidos por año. Creo que eso es demasiado, y deberían limitarse a 55 o 60”.

Aunque la FIFA expandirá el Mundial de 2026 de 32 a 48 equipos, esa medida no sobrecargará a los jugadores. En cambio, los clubes tendrían que evaluar la manera de reducir la cantidad de encuentros, especialmente eliminando algunos lucrativos partidos amistosos.

“Todo eso es por dinero, pero tenemos que pensar en el fútbol y no en el dinero”, dijo Van Basten, contratado por la FIFA en septiembre. “No es fácil para muchos clubes, pero hay suficiente dinero en el fútbol”.

“(Cristiano) Ronaldo y (Lionel) Messi ganan mucho dinero. Si ganan un poco menos, pero juegan mejor, es positivo para el fútbol”.

Sobre la posibilidad de que Inglaterra o Francia no jueguen dos torneos de copa, además de sus respectivas ligas, señaló: “Creo que esa sería una discusión interesante”.

Van Basten sabe que algunas de las ideas que mencionó en la entrevista con la AP no serán del agrado de los más puristas. Pero el holandés quiere asegurar que el fútbol dicte su propio futuro.

“No debemos permitir que el deporte sea organizado por los que tienen el dinero”, indicó en una entrevista en la sede de la FIFA en Zúrich. “Los clubes grandes como Paris Saint-Germain, Manchester City y Real Madrid que tienen todo”.

“En el fútbol se necesitan oponentes, competencia, porque si dos o tres clubes controlan todo, entonces no hay competencia”.

Algunas de las propuestas de Van Basten:

___

DEFINICIÓN POR PENALES

En vez de jugar 30 minutos de tiempo adicional cuando los partidos están empatados tres 90, Van Basten sugiere ir directo a una definición.

“Creo que todos están bastante agotados después de 120 minutos”, dijo.

Pero su idea es deshacerse de los penales tradicionales.

“Quizás el jugador podría comenzar a 25 metros del arco, y puedes acercarte con la pelota al portero o rematar desde antes”, señaló. “Pero tienes ocho segundos para anotar. Tiene que ver más con destreza que suerte. Y quizás sea un poco más llamativo. Es más fútbol, pero sigue siendo una situación tensa para el jugador”.

___

SIN POSICIÓN ADELANTADA

Eliminar la regla del fuera de juego haría que el fútbol sea más atractivo, según Van Basten.

“Creo que sería muy interesante ver un partido sin la posición adelantada”, comentó. “El fútbol ahora parece hándbol, con nueve o diez jugadores estacionados frente al arco. Es difícil para el rival anotar, ya que es muy difícil generar algo en el poco espacio que te otorgan”.

“Así que si juegas sin posición adelantada, tienes más posibilidad para marcar”.

___

CUATRO PARCIALES

El fútbol es cada vez más exigente al físico, con apenas un entretiempo de 15 minutos entre los dos tiempos de 45.

Además del descanso adicional, “el técnico puede reunirse tres veces con sus jugadores durante el partido”, explicó.

___

CASTIGOS

En este momento, no hay un terreno intermedio entre una amonestación con tarjeta amarilla y una expulsión con tarjeta roja.

“Quizás se podría sacar una tarjeta naranja y que el jugador salga durante 10 minutos por incidentes que no son lo suficientemente graves como para una tarjeta roja”, dijo.

Por ejemplo, cuando un jugador repite alguna infracción que no amerita amarilla u obstruye oponentes.

___

PRÓXIMOS PASOS

Cualquier cambio al reglamento del fútbol tiene que ser aprobado por el organismo que dicta las reglas del juego, la International Football Association Board. La FIFA controla la mitad de los ocho votos de la IFAB, y los otros cuatro están en manos de las asociaciones británicas. (D)