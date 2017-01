Andrea Pirlo: “Estoy muy emocionado por jugar contra Emelec”

Andrea Pirlo, ex campeón del mundo con la selección de Italia y figura del New York City FC, grabó un video manifestando la emoción que siente por visitar Ecuador y jugar frente al Club Sport Emelec.

“Estoy muy emocionado de ir a Ecuador a jugar contra Emelec. No veo la hora de estar con ustedes y los veré allá”, declaró Pirlo.

El video fue publicado en las redes sociales de ambos equipos. Además de Pirlo, también estarán presentes otros dos campeones del mundo como David Villa y Patrick Vieira (entrenador del NYCFC).

El partido entre Emelec y NYCFC se jugará el miércoles 8 de febrero en el estadio Capwell. (D).

💬 @Pirlo_official with a message for the fans of @CSEmelec, excited to be heading to Ecuador soon #NYCFC ⚡️ https://t.co/3JNuGjvb5t

— New York City FC (@NYCFC) 24 de enero de 2017