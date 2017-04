AFA confirma que negociará salida Sampaoli del Sevilla

BUENOS AIRES (AP) — El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dijo que negociará con el Sevilla la salida del técnico Jorge Sampaoli para que sea el nuevo entrenador del seleccionado nacional.

Tapia declaró la noche del jueves en una entrevista con el canal ESPN que Sampaoli “es el elegido” para reemplazar a Edgardo Bauza, quien fue despedido a principios de abril luego de los mediocres resultados obtenidos al frente del seleccionado argentino.

“Estamos esperando los tiempos contractuales para sentarnos con la gente del Sevilla, que la verdad están peleando… y deportivamente necesitan, por el esfuerzo que hicieron, que les vaya de la mejor manera”, dijo Tapia al subrayar que los dirigentes de la AFA quieren “ser respetuosos” e iniciar las tratativas con el Sevilla cuando finalice la temporada de la liga española.

El Sevilla está empatado con el Atlético de Madrid en la lucha por el tercer puesto en la liga española, el último que otorga un boleto directo a la Liga de Campeones.

Sampaoli llegó esta temporada al club andaluz luego de un exitoso paso por la selección chilena, y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2018. Ante los insistentes rumores sobre el interés de la AFA, ahora confirmados por Tapia, el Sevilla advirtió hace dos semanas que considera una “falta de respeto” e “inaceptable” que Tapia buscase reunirse con el timonel para negociar su contratación.

Después de esa expresión del equipo, el propio Sampaoli dijo que se estaba “jugando con mi nombre” al decir que tenía un acuerdo con la AFA.

“Si me preguntan si he dado el sí, estaría diciendo que soy entrenador de la selección argentina y eso no es verdad”, expresó Sampaoli dos días después de la advertencia del Sevilla. “Se está jugando con mi nombre relacionado con supuestos, y eso es lo que me molesta”.

Tapia asumió al frente de la AFA a fines de marzo y su primera decisión fue despedir a Bauza, quien era objeto de fuertes cuestionamientos no solo por los malos resultados sino por la ausencia de un estilo de juego definido.

De prosperar las negociaciones, Sampaoli debutaría formalmente en un amistoso ante Brasil el 6 de junio en Melbourne, Australia.

Bauza asumió la dirección del seleccionado argentino en agosto de 2016. Bajo su breve ciclo, ganó tres partidos, perdió tres y empató dos, todos por eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Lo albicelestes marchan quintos, en puesto de repechaje, a falta de cuatro encuentros. (D)