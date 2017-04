Violento golpe de un jugador de rugby dejó inconsciente al árbitro

Se jugaba un partido por la semifinal de la Copa Juior en Francia, entre el equipo del Saint Esteve y el Toulouse cuando ocurrió un episodio vergonzoso, en el que un árbitro fue golpeado.

Un jugador no identificado del equipo del Saint Esteve, golpeó de un puñetazo al árbitro luego de que este le mostrara la tarjeta amarilla, lo que obligaba al jugador salir de la cancha.

El jugador luego de la vergonzosa reacción, golpeó a un jugador del equipo contrario después que este le reclamara por lo sucedido.

Según el presidente del equipo, el rugbier implicado ya había sido suspendido por violento, reporta Infobae.

El árbitro sufrió lesiones en los pómulos y en la mandíbula. Se informa que el jugador podría ser suspendido de por vida.

How disgusting is this when a rugby player gets told to go to the bin??? pic.twitter.com/mEBxysVQzs

— Allan Donald (@AllanDonald33) 27 de abril de 2017