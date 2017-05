Colombiano Gaviria gana 3ra etapa del Giro

CAGLIARI, Cerdeña, Italia (AP) — El colombiano Fernando Gaviria ganó un sprint al final de la tercera etapa del Giro de Italia el domingo para llevarse su primera victoria de Grand Tour y arrebatarle la camiseta de líder a Andre Greipel.

Gaviria rebasó a Rudiger Selig luego de un buen trabajo de su equipo Quick-Step en los últimos 10 kilómetros del tramo final en Cerdeña antes del descanso del lunes y el paso a Sicilia.

Giacomo Nizzolo fue tercero al final de la ruta llana de 148 kilómetros de Tortoli a Cagliari.

“Es una alegría enorme, gracias al trabajo del equipo”, dijo Gaviria. “Nosotros queríamos ganar antes del día de descanso, mañana disfrutaremos. Todos los equipos sabían que habría vientos cruzados. Estuvimos bien en la delantera y mis compañeros tuvieron piernas fuertes. Apretaron el acelerador. Es una victoria hermosa”.

“Yo me sentía mal por mis compañeros porque mis piernas no me respondieron bien en los cierres de las dos primeras etapas. Ahora tenemos el triunfo que se merece el equipo”.

Cuando fuertes vientos azotaron el pelotón de avanzada, el compañero de Gaviria Bob Jungels inició el despegue. Había seis ciclistas de Quick-Step en el grupo que se separó y mantuvieron un paso acelerado.

Greipel estaba cerca del grupo delantero, pero no pudo cerrar la brecha y entonces se zafó de un pedal.

Cruzó la meta 13 segundos detrás de Gaviria, en un grupo con la mayoría de los favoritos, incluyendo Nairo Quintana y Vincenzo Nibali.

Gaviria lleva una ventaja de nueve segundos sobre Greipel en la tabla y de 13 segundos sobre el ganador de la primera etapa, Lukas Postlberger, que va tercero.

La cuarta etapa el martes tendrá el primer cierre cuesta arriba de la carrera en las laderas del Etna, donde el siciliano Nibali aspira a tomar la camiseta rosa.

El Giro concluye el 28 de mayo con una contrarreloj individual de 28 kilómetros. (D).