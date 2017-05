Cuenca (API).- Liga no pudo otra vez. El equipo de Munúa no sabe a lo que juega. Ésta vez Barcos no consiguió ser determinante, los morlacos tomaron la marcación en posta y neutralizaron al Pirata. Merecida victoria de los azuayos, mucho orden y temple del equipo de Schürrer que no para de sumar.

Parecía que iba a ser un poco más parejo. Liga, con los cambios que ejecutó Munúa, no pudo en su salida al Austro ante Deportivo Cuenca.

Richard Schunke en la primera mitad, y Juan Dinenno en la segunda pusieron los tantos para los morlacos. Dos desconcentraciones que le costaron a los albos.

Liga sigue sin ganar, no sabe lo que es sumar de a tres desde hace 10 fechas. Deportivo Cuenca, mientras tanto, no deja de soñar y sigue sumando en la tabla de ubicaciones. (D)