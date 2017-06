Tenistas no temen ir a Wimbledon pese a recientes ataques

PARÍS (AP) — Los tenistas que participan en el Abierto de Francia negaron que sientan temor por jugar en Wimbledon el mes próximo, tras los recientes ataques en Gran Bretaña.

Novak Djokovic, tres veces monarca en Wimbledon, dijo el domingo que en sus planes sigue disputar el prestigioso certamen en Londres.

“No me pasó por la mente esta pregunta, ‘¿debería asistir? ¿No debería ir a Londres por mí y mi familia?’ Y es que esto puede ocurrir en cualquier lugar. Quiero decir, si pasa en Londres y en París, puede pasar en cualquier parte”, comentó el serbio luego de ganar su encuentro en Roland Garros. “Si vivimos con terror, eso no es vida. Si tu destino es estar en el momento y el lugar equivocados, a cualquiera le puede pasar, Dios no lo quiera”.

El tercer atentado serio ocurrido en Gran Bretaña en tres meses sobrevino el sábado por la noche, cuando varios hombres usaron una camioneta y cuchillos para asesinar a siete personas en una zona concurrida de Londres.

“Estoy seguro de que Wimbledon está por encima de eso”, declaró el británico Jamie Murray, hermano del primero del ranking mundial, Andy Murray, el domingo, después de avanzar a los cuartos de final en dobles en Roland Garros. “Ese parece ser el mundo en el que tenemos que vivir hoy en día, que no es muy divertido para nadie. Pero creo que a uno sólo le queda confiar en que las autoridades, y la gente que está a cargo de eso sabe lo que hace”.

Una camioneta viró de dirección y atropelló a los peatones en el Puente de Londres. Luego tres hombres bajaron del vehículo empuñando largos cuchillos y agredieron a gente en bares y restaurantes en el cercano Mercado Borough hasta que fueron abatidos por la policía.

“Es muy difícil impedir que alguien suba a una van y conduzca tratando de arrollar gente. ¿Cómo detiene uno eso? Es muy difícil. Es muy triste. Es trágico”, agregó Murray. “Es una pena que haya personas entre nosotros que deseen hacerle esas cosas a otros humanos”.

Un atentado similar con un vehículo y arma blanca se registró en marzo en el Puente Westminster de Londres, y dejó cinco muertos. Y el 22 de mayo, un atacante suicida usó explosivos para matar a 22 personas y herir a decenas en un concierto de la cantante Ariana Grande en Manchester, en el noroeste de Inglaterra.

“Es terrible escuchar sobre este tipo de cosas”, dijo el español Rafael Nadal, que ha ganado dos títulos de Wimbledon y busca su 10mo en el Abierto de Francia.

Francia sigue bajo estado de emergencia después de una serie de ataques de extremistas islámicos, entre ellos dos ocurridos en París.

El Abierto de Francia continúa hasta el próximo fin de semana. Wimbledon inicia el 3 de julio en el All England Club del suroeste de Londres. (D).