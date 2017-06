Cristhian Noboa llega al Zenit de San Petesburgo

El club ruso Zenit de San Petesburgo anunció la contratación del volante ecuatoriano Cristhian Noboa, proveniente del Rostov, por los próximos tres años.

Noboa, que llegó por primera vez al fútbol ruso hace 10 años, se mostró contento por jugar en uno de los clubes con más prestigio de ese país y dijo que era una oferta que no podía rechazar. Además dijo estar entusiasmado con la oportunidad de ser dirigido por Roberto Mancini, nuevo director técnico del equipo.

Noboa se unirá a los trabajos de pretemporada de su nuevo club a mediados de mes. (D)

