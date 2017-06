Federer cae ante Haas en su retorno a las canchas

STUTTGART, Alemania (AP) — Roger Federer cayó el miércoles ante el veterano Tommy Haas 2-6, 7-6 (8), 6-4 en su retorno a las canchas tras una ausencia de dos meses.

El partido correspondió a la segunda ronda del Abierto de Stuttgart de la ATP y Haas, de 39 años y jugando su última temporada, sobrevivió a nueve de los 12 puntos de ruptura que enfrentó.

Fue apenas la segunda derrota de la temporada para Federer, cabeza de serie número uno que decidió no competir en los torneos de canchas de arcilla para recuperar fuerzas tras un intenso arranque de la campaña, en el que ganó el Abierto de Australia, su 18vo torneo de grand slam.

“Yo mismo estoy sorprendido”, dijo Haas, quien figura 302 en el mundo y compite en este torneo sobre canchas de césped gracias a una invitación. “No tengo palabras”.

Haas no le ganaba a Federer desde el 2012 y fue apenas su cuarta victoria sobre el suizo en 17 enfrentamientos.

“Si no puedes capitalizar las oportunidades como yo no he hecho, arriba por un set y con quiebre a favor, el único responsable eres tú mismo”, comentó Federer. “Hay que reconocer el hecho que él fue un poco mejor. Es bastante frustrante, pero así pueden salir las cosas de vez en cuando”.

Federer no jugaba desde que ganó el Abierto de Miami a principios de abril.

El suizo, de 35 años, le apunta a Wimbledon.

En otros partidos, el francés Lucas Pouille (4) despachó al alemán Jan-Lennard Struff 4-6, 7-6 (5), 7-6 (8) y el alemán Philipp Kohlschreiber le ganó al estadounidense Steve Johnson (5) 7-6 (3), 5-7, 7-6 (6). Mischa Zverev, otro alemán, doblegó a su compatriota Yannick Hanfmann 7-6 (1), 6-2. Todos avanzaron a los cuartos de final junto con Haas. (D)