Deportistas se solidarizan con víctimas de ataque en Barcelona

Algunas reacciones del mundo del deporte a un ataque con una camioneta en una zona histórica de Barcelona, que dejó al menos 12 muertos y 80 heridos el jueves:

Lionel Messi, futbolista argentino del Barcelona

“Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia”.

Luis Suárez, futbolista uruguayo del Barcelona

“Muy impactado por lo sucedido en Barcelona. Todo mi apoyo a la ciudad y las familias!! Very shocked for what happened in Barcelona. All my support to the city and families!”

Rafael Nadal, tenista español

“Destrozado por lo que ha ocurrido en Barcelona! Todo mi apoyo a las familias afectadas y a la ciudad”.

Neymar, futbolista brasileño del Paris Saint-Germain y exjugador del Barcelona

“Que Deus conforte todas as famílias #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA”

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués de Real Madrid

“Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas.”

Ricky Rubio, basquetbolista español del Jazz de Utah y exjugador del club de básquetbol del Barcelona

“#Barcelona t’estimo” _ “Te amo” en catalán.

Pau Gasol, basquetbolista español de los Spurs de San Antonio y exjugador del club de básquetbol del Barcelona

“Mucha fuerza #Barcelona #NoMásTerrorismo #NoMásViolencia #PAZ”

Real Madrid, principal oponente del Barcelona en el fútbol

“El Real Madrid C. F. muestra su más profunda consternación por el atentado sufrido en la ciudad de Barcelona y se solidariza con las víctimas y sus familiares y amigos, al tiempo que desea una pronta recuperación de las personas heridas”. (D).