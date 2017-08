Mayweather afirma que su pegada será factor ante McGregor

LAS VEGAS (AP) — Floyd Mayweather Jr. afirma que fue el primer golpe de la pelea contra Manny Pacquiao. Su promotor afirma que fue durante el segundo asalto.

Un golpe a la cabeza, y de pronto el filipino decidió pasar el resto de ese combate peleando a distancia.

“Le hice ver que no era como él pensaba”, declaró Mayweather. “Uno no sube sólo a correr. Sintió la fuerza y no lo esperaba”.

La crítica que se le hace a Mayweather _y la razón por la que algunos creen que Conor McGregor tienen la oportunidad de ganar el sábado_ es que no es capaz de derribar a sus rivales. Pacquiao tampoco cayó, pero Mayweather mostró que existen otras maneras de cambiar el curso de una pelea que mandar a un boxeador a la lona.

McGregor podría descubrirlo desde el principio si se lanza contra Mayweather desde el campanazo inicial, como se espera. La creencia es que McGregor gana una batalla de poder a poder, pero habrá más de un peleador con fuerte pegada en este peculiar combate.

“Cuando reciba un golpe se dará cuenta que es algo totalmente diferente”, aseguró Mayweather. “Los puños frágiles, siguen diciendo, pero cuando me encuentre con su cabeza sabrá que no es lo que esperaba”.

McGregor, por supuesto, no lo cree y predijo de nuevo el miércoles que la pelea terminará antes de lo pactado y con Mayweather tirado en la lona.

“Yo creo que uno o dos rounds, con guantes de ocho onzas no lo veo sobreviviendo”, afirmó McGregor. “Empiezo a pensar que voy a jugar con él una vez que caiga”.

Ambos rivales se reunieron para la última conferencia de prensa previa a la función para agregar furor a un combate que se basa en el furor. A diferencia del tono grandilocuente de presentaciones anteriores fue un encuentro relativamente apagado en el MGM Grand.

Posaron juntos y ni siquiera estuvieron cerca de intercambiar golpes. Sin embargo, los dos plantearon sus argumentos finales.

“No va a ser fácil, Conor”, aseguró Mayweather a su oponente. “tengo una fuerte mandíbula pero recuerda esto: La misma manera en que das debes ser capaz de recibir”.

Si bien la venta de boletos ha sido baja _más que nada debido a sus precios astronómicos_ se espera que cerca de 50 millones de personas vean la pelea por el sistema de pago por evento en Estados Unidos y millones más a nivel mundial.

Es un evento mitad pelea y mitad espectáculo, un combate que pone frente a frente a una estrella de la UFC que nunca antes había boxeado contra un técnico del ring con un récord de 49-0. Nacida en las expectativas del internet, la pelea ha atrapado la curiosidad de incluso aquellos que no siguen el boxeo y podría terminar siendo la función de box de mayor ingreso en la historia. (D)