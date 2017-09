Zidane: “Es un alivio la vuelta de Cristiano”

Madrid, 12 sep (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que “es un alivio” el regreso al equipo de Cristiano Ronaldo para el estreno en Liga de Campeones ante el APOEL, no sólo por su pegada si no por lo que transmite a sus compañeros.

“Prefiero que Cristiano esté siempre con nosotros. No podemos hablar de dependencias, lo que quiero es tener a todos los jugadores a disposición y que puedan jugar. No sólo aporta goles, es un jugador importante de la plantilla, un líder que siempre quiere ganar, y lo transmite a los demás”, valoró.

“Es un alivio (la vuelta de Cristiano), estamos contentos de verle porque es mejor tenerle jugando en tu equipo. Lo hará mañana y el domingo no lo tendremos otra vez. Espero que sea el último partido de la temporada”, añadió.

Zidane no ve a su jugador afectado con los temas judiciales tras publicarse este lunes la declaración que hizo, y lo ve centrado únicamente en el fútbol.

“Está muy bien, concentrado en lo que tiene que hacer y además muy contento de volver a jugar porque es lo que le gusta y lo que quiere hacer. Nosotros estamos contentos porque físicamente está muy fino y de cabeza está muy bien, con todo lo que pasado y se ha hablado está muy bien. Estoy contento de volverle a ver en el campo”, manifestó.

Junto al regreso al once de Cristiano, el técnico francés confirmó que ya puede contar con Raphael Varane, del que dijo que “está totalmente recuperado”, y dejó dudas en la participación de Marco Asensio por “un grano que no lo tiene bien” en la pierna.

En el inicio de la Liga de Campeones, Zidane mostró la ilusión que sienten por volver a hacer historia, aspirando a ser el primero en conquistar tres consecutivas, y mostró respeto a los rivales.

“Estamos contentos de volver a esta competición de la que somos campeones, pero empieza todo de cero otra vez y estamos ilusionados. Sabemos que las cosas van a ser difíciles pero somos conscientes”.

“La presión se siente hasta en cualquier amistoso en el Real Madrid, estamos acostumbrados. Somos favoritos como muchos equipos en la Champions, no va a cambiar que lo seamos. Sabemos lo que tenemos que hacer para seguir adelante y empezar bien porque al final se habla de ganar el título pero para eso hay que hacerlo bien ya en el primer partido. Jugamos ante un rival con experiencia”.

Del momento que vive su equipo tras dos empates consecutivos en casa en LaLiga Santander, el técnico madridista no se mostró preocupado y recordó que esa situación ya la vivieron la pasada temporada.

“Esto nos pasó igual el año pasado, no estamos preocupados. Sabemos que no podemos estar contentos con el resultado, sobre todo con el del Levante, pero esto es fútbol y lo que no vamos a cambiar es hacer nuestro trabajo, intentar jugar mejor mañana y ganar. Pero no estamos preocupados. Pasó el año pasado y este año lo mismo, durante una temporada resultados malos vas a tener. Para mejorar tienes que fallar”, sentenció. (D)