La última fecha de las Eliminatorias se jugará en horario unificado

Quito (API) – El final del camino a Rusia 2018 en Sudamérica trae más de un cambio de planes. La logística y la seguridad en los distintos escenarios es una de las prioridades que consume el tiempo de la FIFA y la Conmebol que, trabajando en conjunto, quieren ganarle la pulseada al tiempo y las malas costumbres.

Una de las primeras determinaciones que han tomado los dos organismos a una sola voz, es el poner en horario unificado los cinco partidos de la última jornada de las Eliminatorias. Ecuador, entonces, jugará de local contra Argentina en el horario de las 18:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Los partidos que completan la jornada final son: Brasil vs. Chile en Sao Paulo, Paraguay vs. Venezuela en Asunción, Uruguay vs. Bolivia en Montevideo y Perú vs. Colombia en Lima. La decisión de unificar los horarios, ha resultado molestosa para varias asociaciones nacionales, entre ellas la FEF. (D).