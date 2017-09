Perú sin cambios en convocatoria para jugar ante Argentina

LIMA (AP) — El técnico Ricardo Gareca no hizo un solo cambio en la convocatoria de Perú de cara a la visita a Argentina en la penúltima fecha de las eliminatorias de la Copa Mundial y dijo que su equipo está listo “para jugar en cualquier escenario” ante la Albiceleste.

Publicidad

En una rueda de prensa el viernes, Gareca advirtió que Perú se medirá con un rival “que está en las mismas circunstancias nuestras, que se va a jugar todo” el 5 de octubre en el estadio La Bombonera de Boca Juniors.

El plan de Perú es llegar a Buenos Aires un día antes del encuentro, y Gareca comentó que no cree que recibirán “hostigamiento…el argentino es muy pasional, lo vive, pero no al grado de agresión”. El técnico de nacionalidad argentino reconoció que en el partido se necesitará frialdad y “a veces esta no aparece porque todo es muy sanguíneo”.

“Lo único que nos importa es ganar, la selección está mentalizada en ganar, es lo único que me importa”, dijo Gareca para luego indicar que el encuentro en Buenos Aires “es el partido más importante respecto a los últimos tiempos…porque se acerca a la definición de una meta”.

Perú, que no se clasifica a un Mundial desde que asistió al de España 1982, cerrará la eliminatoria el 10 de octubre como local ante Colombia.

Los cuatro primeros de la tabla se clasifican de forma directa a Rusia 2018, mientras que el quinto deberá jugar un repechaje ante Nueva Zelanda. Perú ocupa el cuarto puesto con los mismos 24 puntos que Argentina, y el mismo balance goleador (1), aunque con más goles a favor.

Gareca explicó que prefirió mantener la misma lista de convocados “por los resultados que hubo”. En la última doble fecha, disputada a fines de agosto y principios de septiembre, Perú venció 2-1 a Bolivia en Lima y luego le ganó 2-1 a Ecuador en Quito, para escalar al cuarto puesto de la tabla.

Gareca, un exdelantero quien hace 32 años en Buenos Aires marcó el gol del empate 2-2 para Argentina y dejó a Perú fuera del mundial México 1986, no quiso pronunciarse sobre los recuerdos de ese partido. “Desde el punto de vista profesional estoy enfocado en los intereses de Perú”, dijo.

También esquivó comentar sobre la ausencia del delantero Gonzalo Higuaín, decidida por el técnico albiceleste Jorge Sampaoli. “Son decisiones del técnico, Argentina tiene variedad y siempre en un contexto de variedad puede quedar alguien afuera”, dijo Gareca.

___

Plantel:

Arqueros: Carlos Cáceda (Universitario), José Carvallo (UTC), Leao Butrón (Alianza Lima), Pedro Gallese (Tiburones Rojos, México).

Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advíncula (Lobos BUAP, México), Christian Ramos (Emelec, Ecuador), Miguel Araujo (Alianza Lima), Alberto Rodríguez (Universitario), Anderson Santamaría (Melgar), Miguel Trauco (Flamengo, Brasil), Nilson Loyola (Melgar FBC), Luis Abram (Sporting Cristal).

Volantes: Renato Tapia (Feyenoord, Holanda), Pedro Aquino (Lobos BUAP, México), Yoshimar Yotún (Orlando City, EEUU), Sergio Peña (Granada, España), Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes, Portugal), Christian Cueva (Sao Paulo, Brasil), Édison Flores (Aalborg, Dinamarca), Andy Polo (Morelia, México), José Manzaneda (Cantolao), Wilder Cartagena (San Martín).

Delanteros: Paolo Guerrero (Flamengo, Brasil), André Carrillo (Benfica, Portugal), Raúl Ruidíaz (Monarcas Morelia, México), Jefferson Farfán (Lokomotiv, Rusia), Iván Bulos (Boavista, Portugal). (D).