Barcelona anuncia precio de entradas para semifinal de Libertadores

Barcelona SC anunció esta mañana en rueda de prensa los valores de las entradas para el compromiso por semifinales de Copa Libertadores frente a Gremio.

José Francisco Cevallos indicó que las entradas saldrán a la venta la próxima semana de manera exclusiva para los socios del club, luego para el público en general.

El valor de las entradas es el siguiente: US $ 20 general, US $ 30 tribuna, US $ 40 palco y US $ 50 adicional de suite. (D)