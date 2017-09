FEF solicita a jugadores de Fuerza Amarilla denunciar irregularidades en roles de pago

La FEF solicitó a los jugadores de Fuerza Amarilla, que no se presentaron en el partido de este fin de semana ante Nacional por no recibir sus sueldos hace 4 meses, que se acerquen a las oficinas de la institución y hagan la denuncia correspondiente ante la comisión de disciplina.

Los jugadores del club machaleño anunciaron el sábado que no viajarían a Quito para su partido de fin de semana pues no reciben su sueldo hace 4 meses y además no han firmado roles de pago, por lo que los roles presentados por el club ante la FEF son falsos.

La opinión pública levantó su voz y la FEF contestó con un comunicado en redes sociales. (D)

1/2 La FEF, ante la denuncia pública realizada por el jugador Ángel Gracia del club Fuerza Amarilla, invita a éste y otros jugadores — FEF Ecuador (@FEFecuador) 24 de septiembre de 2017