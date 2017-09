Iván Hurtado a los futbolistas: “No firmes roles de pago si no te pagan”

Iván Hurtado, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) estuvo ayer en la FEF para seguir de cerca lo denunciado por los jugadores de Fuerza Amarilla la semana pasada, que en la FEF habrían sido presentados roles de pago sin que a ellos les cancelaran los respectivos sueldos.

Publicidad

Hurtado instó a la FEF a mejorar sus controles en los “dobles contratos” pues asegura que ellos conocen que esas cifras no son las correctas, pero además reconoció que parte de culpa de la situación de los roles de pago la tienen los jugadores, “Compañero, no firmes roles de pago si no te pagan, de esto hemos hablado muchísimo, y está bien, de esto también tenemos culpa nosotros, porque no se debe firmar un rol de pago si no te pagan”. (D)