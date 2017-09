Fuerte cruce entre Quinteros y un periodista

Gustavo Quinteros atendió esta mañana a la prensa radial en una entrevista, en la cual el periodista Carlos Galvez le dijo que era él quien no tenía “huevos“.

Publicidad

“Yo siempre digo la verdad. Fuiste uno de los periodistas que influyó negativamente en los jugadores”, acusó Quinteros.

“Si usted entonces dice y acusa al resto que no tiene huevos para decir las cosas, el principal que no tiene huevos sería usted. Cuando existe algún tipo de crítica a usted le parece que está mal. Si usted no contesta esto quiere decir que uno de los principales que no tiene huevos es usted”, respondió Galvez.

Quinteros, en declaraciones previas, había manifestado que nadie en la prensa tiene los “huevos suficientes” para decir lo que realmente pasa dentro de la FEF. (D).