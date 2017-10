Gary Neville elogia a Antonio Valencia

Gary Neville, leyenda del Manchester United, ha reconocido la gran temporada de Antonio Valencia como capitán y lateral derecho en ese club.

Neville, que ocupó esa posición durante muchos años, dijo que Valencia se ha convertido en un maravilloso lateral derecho.

Valencia respondió al comentario de Neville a través de su cuenta de Twitter. “Gracias por tus palabras tan amables. Eres una leyenda del fútbol y dejaste la vara muy alta en esa posición”.

Neville y Valencia fueron compañeros por dos años en el Manchester United. (D)

Antonio Valencia has become a wonderful Right Back…

Thank for your kind words! You are a football legend and set a very high standard at that position @GNev2

— Antonio Valencia (@anto_v25) 18 de octubre de 2017