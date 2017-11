UEFA propone competencia internacional cada 2 años

GINEBRA (AP) — El fútbol podría tener más torneos internacionales de selecciones cada dos años.

Los funcionarios con conocimiento de un proyecto impulsado por la UEFA, denominado la Liga Global de Naciones, dijeron a The Associated Press que podría reemplazar a muchos de los amistosos internacionales. Los dirigentes hablaron con la condición de no ser identificados porque las negociaciones son confidenciales.

Según el plan, se invitarían a las 223 federaciones de las seis confederaciones continentales para participar en el torneo que se disputaría en los años impares. El formato es una expansión de la Liga de Naciones de la UEFA, que comienza en septiembre en Europa.

“La UEFA puede confirmar que ha iniciado conversaciones sobre la evolución de la Liga de Naciones”, dijo el viernes el organismo rector del fútbol europeo en un comunicado.

Los equipos serían ubicados en siete divisiones, de acuerdo con el ranking de la FIFA. Cada confederación realizaría sus propios grupos clasificatorios, con ascenso y descenso, cada dos años.

Los ganadores de los grupos avanzarían a ocho torneos intercontinentales en cada una de las siete divisiones, a disputarse en junio, y que contarían con transmisiones prácticamente continuas.

Los primeros mini-torneos, cada uno en grupos diferentes y con duración de una semana en países distintos, serían disputados en 2021, dijeron los dirigentes.

De ser aprobada la idea, selecciones como Alemania y Brasil, España y Argentina, Japón y Estados Unidos podrían enfrentarse entre sí en partidos oficiales entre cada Mundial, quizás hasta dos veces.

Según el formato de la competencia que se evalúa, los torneos finales de la máxima división incluirían a tres equipos de Europa, dos de Sudamérica, y uno de cada una de las regiones de Africa, Asia y la CONCACAF. Las selecciones de Oceanía jugarían en la cuarta división, señalaron los funcionarios.

El proyecto todavía está en una etapa de evaluación entre las seis confederaciones y la FIFA, que tendrían que agruparse en un nuevo organismo para organizar el evento.

“Estas discusiones involucran a nuestras asociaciones nacionales, los accionistas del fútbol europeo, todas las confederaciones y, por supuesto, la FIFA, con quienes ya tenemos muy buenas relaciones”, dijo la UEFA. “Incluimos (a la FIFA) en las discusiones sobre este asunto desde el principio. Todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto”.

La idea del proyecto es que las selecciones tengan más partidos contra oponentes de niveles similares, y reemplazar los amistosos que generan poco interés entre los fanáticos y las cadenas de televisión.

La fecha de junio de 2021 sería ideal para realizar el torneo por primera vez, ya que la FIFA ha dicho que la Copa Confederaciones, que tendría que realizarse ese año, podría ser eliminada. (D).