Ecuador cayó contra Brasil en la segunda fecha del Sudamericano Sub 15

API – Esta vez no bastó con el ímpetu y la actitud para la Tricolor Sub 15. De nuevo en el Estadio Malvinas Argentinas, el equipo de Luis Pescarolo encaró la Fecha 2 del Sudamericano Sub 15 contra Brasil, por largo el gran favorito para llevarse la competición.

Con tantos de Reinier Carvalho y Pedro Bittencourt, el Scratch rompió la resistencia de Ecuador, que tuvo apenas algunos chispazos para intentar equilibrar la brecha y tomar algo de protagonismo. Tal como pasó en el duelo de apertura contra Venezuela, la Tricolor careció de puntería y efectividad en los últimos metros del campo.

A las 14:30 del viernes, la Tricolor medirá a Bolivia en la tercera joranda del Sudamericano Sub 15.(D).