Neme apoya decisión de no sancionar al Capwell

API – Durante los últimos cotejos de Emelec como local en su estadio se han registrado incidentes dentro de su barra brava. La inestabilidad entre los líderes de la denominada ‘Boca del Pozo’ ha provocado más de un hecho lamentable.

Publicidad

Nassib Neme, presidente de los azules, asegura que la decisión de la FEF de no suspender el escenario está amparada en el reglamento. “Los reglamentos son los que hay que observar, no el alarido histriónico de algunos hinchas con micrófonos y fotos que no revisten los elementos suficientes para suspender un estadio. Para hacerlo necesitan los espectadores haber trastornado la programación, el encuentro haberse suspendido por minutos u horas, o diferido para el siguiente día”, expresó el directivo eléctrico.

Y agregó: “Que dos o tres personas se agredan es algo de lo que tenemos que cuidar en todo escenario deportivo, pero no es causal para suspender un estado”. Además, precisó Neme que se tomarán algunas acciones extra para precautelar la seguridad de los aficionados y no tener que lamentar más escenas de violencia durante los próximos encuentros. (D).