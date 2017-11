Messi recibe su 4ta Bota de Oro al máximo goleador de Europa

BARCELONA (AP) — El argentino Lionel Messi recibió la Bota de Oro el viernes como el máximo goleador de entre todas las ligas de Europa la temporada pasada.

Publicidad

Fue la cuarta ocasión que el delantero de Barcelona recibe el galardón, lo que lo empata con su rival del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, con la mayor cantidad.

Messi anotó 37 goles en la liga española para superar al holandés Bas Dost, que metió 34 por el Sporting de Lisboa en la liga portuguesa.

“Los premios individuales vienen siempre de la mano de los colectivos y esto es un premio de todos, porque sin mis compañeros no habría marcado todos los goles que hice”, indicó.

El argentino de 30 años también fue el líder de goleo de Europa en 2009-10 (34 goles), 2022-12 (50) y 2012-13 (46).

Messi recibió el trofeo de manos del uruguayo Luis Suárez, su compañero de equipo y quien lo obtuvo en la temporada 2015-16 con 40 dianas. Andrés Iniesta y Sergio Busquets también estuvieron presentes en la ceremonia en Barcelona.

Messi señaló que es en este momento en que disfruta jugar más que nunca, 13 años después de su debut con el equipo de primera división del Barcelona.

“Si bien siempre dije que no me consideraba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo gol y de poder conseguir estos premios individuales”, declaró. “Siento que he crecido fuera de campo, también lo hice dentro. Fui mejorando y acumulando cosas a mi juego, y cada día disfruto más de ser jugador”.

Messi, Cristiano y Suárez han sido los ganadores del premio en los últimos nueve años.

La única vez que un jugador de una liga que no fuera la española ganó la Bota de Oro en la última década fue cuando el uruguayo compartió el galardón con Cristiano siendo miembro del Liverpool en 2013-14.

La Bota de Oro se otorga por European Sports Media, una asociación de periódicos y revistas deportivas europeas. (D)