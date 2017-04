GM lanzaría 10 autos eléctricos, híbridos en China para 2020

SHANGHÁI (AP) — General Motors planea lanzar 10 vehículos eléctricos e híbridos en China para el 2020, dijo el viernes un ejecutivo, a la vez que fabricantes de autos agilizan el lanzamiento de automóviles alternativos bajo presión de Beijing para promover la industria.

GM comenzará a producir un modelo eléctrico en China en los próximos dos años, dijo Matt Tsien, presidente de GM China, en una conferencia de prensa en el expo de autos en Shanghái. Agregó que la empresa prevé ventas anuales de 150.000 autos eléctricos e híbridos en el país asiático para el 2020 y posiblemente venda más de medio millón para el 2025.

Ford Motor Co., Volkswagen AG, Nissan Motor Co. y otras automotrices también han anunciado planes fuertes para fabricar y vender vehículos eléctricos en China, el más grande mercado de autos según el número de unidades vendidas. El martes, General Motors Co. develó una versión híbrida del Chevrolet Volt para ser fabricado en el país y vendido bajo la marca Buick.

El gobierno comunista de China tiene las más ambiciosas metas del mundo en cuanto a autos eléctricos, con la idea de dejar de contaminar el ambiente urbano y asumir el liderazgo en una industria emergente. Los reguladores están presionando a las marcas extranjeras a ayudarles a desarrollar la industria.

Reguladores sacudieron la industria al proponer el requisito de que los vehículos eléctricos representen al menos 8% de cada producción de marca para el próximo año, aumentando este porcentaje a 10% para el 2019 y 12% para el 2020. Los fabricantes de autos no creen poder cumplir con esas metas y los reguladores han dicho que podrían reducir o aplazar los requisitos.

Beijing también está próximo a poner en vigor estándares de emisión más rigurosos. Expertos del sector dicen que es probable que requieran que todas las armadoras incluyan vehículos eléctricos en su producción para cumplir con las metas de promedio de emisiones para flotas.

“En los siguientes próximos años, hasta el 2020, esperamos lanzar al mercado al menos 10 nuevos vehículos a base de energía”, dijo Tsien, usando el término que usar el gobierno para definir a los vehículos eléctricos e híbridos. “Tenemos una lista que se va a materializar, que nos va a poner en una muy buena posición desde el punto de vista de los requisitos de ahorro de gasolina”.

Todos los vehículos serán manufacturados en China, dijo.

El investigador de The Associated Press Fu Ting contribuyó a este despacho.