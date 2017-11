Las condiciones de Canadá impiden un acuerdo sobre el TPP

Las condiciones de Canadá impidieron hoy un acuerdo entre once países para reavivar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se celebra en Vietnam.

El ministro de Asuntos Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, atribuyó el desacuerdo a las exigencias que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, presentó en Danang, la ciudad portuaria de la región central de Vietnam que alberga la cumbre.

“El ministro de Comercio (de Canadá) estaba de acuerdo anoche con el texto acordado. Pero el primer ministro quería ir más allá”, explicó Muñoz, que situó las discrepancias en cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual e internet.

Esta tarde estaba prevista una reunión entre los líderes de los once países -Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam-, pero, según la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, no se llegó a celebrar por la ausencia de Trudeau.

El fiasco en las negociaciones rompió las expectativas que se habían ido creando durante la semana en Danang, cuando representantes de casi todos los países negociadores habían expresado su esperanza de realizar un anuncio sustancial.

Este acuerdo de libre comercio quedó malherido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera retirar a EEUU el pasado enero, dos días después de su investidura, en cumplimiento de una promesa electoral.

Tras unos meses de desconcierto por la desbandada de la economía más potente del grupo, decidieron retomar las conversaciones en mayo y desde entonces los equipos negociadores han mantenido varios encuentros.

La viceministra de Comercio de Chile, Paulina Nazal, indicó hoy a Efe que tras la última ronda de negociación de hace una semana en Japón las posturas estaban muy cercanas y de ahí el optimismo para esta cumbre.

Algunos representantes, como el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, o su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, ya dieron anoche por segura la suscripción del acuerdo, mientras que otros líderes, más cautos, se limitaban a expresar su confianza.

Trudeau fue el único mandatario que en los últimos días trató de rebajar la expectación al afirmar que “Canadá no se apresurará en un acuerdo que no sea en el mejor interés de Canadá y los canadienses”.

Sin embargo, el canciller chileno restó importancia a las peticiones del país norteamericano y señaló que apenas afectan a las demás naciones negociadoras, aunque prefirieron dejarlas al margen durante esta ronda negociadora.

“Si bien a Chile no le complicaban, eran materias que preferíamos dejar fuera de un acuerdo donde no está Estados Unidos. Si hay algún ajuste que se tenga que hacer en función de las peticiones de Canadá, no afectarán a un paquete que ya para Chile es plenamente acertado”, dijo el ministro.

El canciller se mostró esperanzado en suscribir el acuerdo lo antes posible y aventuró que “puede ser cosa de semanas”.

“Canadá tiene todo el derecho en insistir en asuntos que son importantes para ellos. Así que se ha decidido dar un poco más de tiempo para que los cancilleres sigamos negociando y llegar a un acuerdo”, dijo Muñoz.

El TPP fue suscrito en 2016 en Nueva Zelanda pero su entrada en vigor dependía de que lo ratificasen un número de países que representase el 85 % del PIB del bloque.

La retirada de Estados Unidos, que tenía el 60 % del PIB del grupo, lo hizo inviable.

Las negociaciones se han producido en el marco del APEC, un foro fundado en 1989 con el objetivo de establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros para el año 2020.

Los miembros de este bloque son Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taipei, Tailandia y Vietnam. EFE