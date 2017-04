Tras incidente en protesta venezolana, Nacho lanza “Báilame”

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Nacho vive una semana muy intensa. Tras haber participado en una protesta en la que chocaron opositores del gobierno con policías en Caracas, el músico venezolano resultó afectado por gas lacrimógeno y ahora presenta su sencillo “Báilame”.

“Es la primera vez que me enfrento a eso. Es una sensación bastante fea. Sientes que te asfixias por un momento. La cara te arde de una manera incontrolable, los ojos también, es imposible mantenerlos abiertos“, dijo el jueves en entrevista telefónica con The Associated Press desde Miami. “Pero yo viví eso nada más un día. Los venezolanos están viviendo eso todos los días, no puedo hacer un drama del asunto”.

El músico era uno de los integrantes del dúo Chino & Nacho y ahora se estrena como solista.

Nacho, cuyo nombre verdadero es Miguel Ignacio Mendoza, se ha manifestado en múltiples ocasiones contra el gobierno venezolano y dice que se mantiene en pie de lucha como ciudadano.

“Yo también comparto la teoría de necesitar un cambio”, señaló el músico originario de Lechería. “Un país tan rico como el nuestro no merece estar en el subdesarrollo ni en esa estampa retrógrada que le ha dado el Chavismo y el oficialismo a nuestro país”.

A principios de esta semana, el presidente Nicolás Maduro fue atacado con huevos y otros objetos que sus detractores le arrojaron en un acto público. Hasta ahora, las manifestaciones han dejado cinco muertos y decenas de heridos.

“Hay una opresión y una represión muy, muy fuerte contra el pueblo venezolano”, dijo Nacho, quien pese a lo ocurrido planea regresar a Venezuela pronto y seguir participando en las marchas, “hasta que caiga ese rey”.

Pese a esta situación, Nacho logró calmar sus ánimos y darse tiempo para promover “Báilame”, su primer sencillo como solista con la discográfica Universal Music. La canción nació cuando estaba atrapado en el tráfico en el asiento del copiloto y grabó un video que se volvió viral.

Nacho hizo caso al público y eligió esta canción que en redes ha sido escuchada por más de medio millón de personas para que fuera su sencillo. Ahora el tema tiene un video oficial grabado en Los Angeles y el desierto de California, en el que Nacho demuestra sus habilidades con el baile.

Para el venezolano, la canción se trata de la conexión inmediata que se puede tener al conocer por primera vez a una persona.

Tras este lanzamiento y la presentación del proyecto solista de Chino —su antiguo compañero, quien ahora usa el nombre artístico de Chyno— se cierra un ciclo del dúo, con el que ambos alcanzaron fama en toda Latinoamérica.

“No es que no la haya pasado bien con Chino y Nacho. Tengo todo que agradecerle. Es una década que no cambiaría para nada, de cosas maravillosas, pero obviamente siento una libertad que no sentía antes”, dijo Nacho. “A diferencia de muchos otros grupos, nunca tuvimos un acuerdo contractual, siempre trabajamos juntos porque nos nacía, porque realmente lo hacíamos de corazón”

El adiós no es definitivo. Podría haber giras, alguna canción y otras colaboraciones: “Yo no me niego a ese tipo de posibilidades”, dijo Nacho, quien tampoco ve este cierre como una ruptura: “Somos seres pensantes libres y autónomos”, agregó.

Parte de su contrato con Universal incluye labores como mánager para identificar nuevos talentos.

Nacho formará parte “de la gente que tiene los ojos en la calle para poder seguir sumando sustancia a la industria musical latina. Que hayan confiado en mis oídos y en mis ojos para eso para mí es un placer”, dijo. “Ceo que a través de mí muchos jóvenes van a encontrar un puente entre ellos y una trasnacional tan grande como Universal”.

