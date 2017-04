“Fast 8” rompe récord de taquilla en estreno

LOS ÁNGELES (AP) — “The Fate of the Furious“, la octava cinta de la franquicia “Rápido y Furioso“, se quedó a nada de alcanzar los 100 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá, pero de cualquier forma se encumbró como el mejor estreno de la historia a nivel mundial al obtener ingresos de taquilla por 532 millones de dólares.

Publicidad El récord previo estaba en poder de “Star Wars: The Force Awakens“, que obtuvo 529 millones de dólares a nivel mundial en 2015. A nivel local, “Fast 8” es la segunda cinta más exitosa de la serie en su fin de semana de estreno, solo detrás de “Furious 7“, de 2015, que obtuvo 147,2 millones, una cifra que muchos atribuyen al incremento de atención en la cinta tras la muerte de Paul Walker, uno de los protagonistas, antes de que finalizara la filmación. Cintas con varias semanas en las salas permanecieron entre las cinco de mayores ingresos. “The Boss Baby” logró 16 millones, mientras que “Beauty and the Beast” se encuentra en la tercera posición con 13,7 millones de dólares. A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore: 1. “The Fate of the Furious”, 98,7 millones de dólares 2. “The Boss Baby”, 16 millones 3. “Beauty and the Beast”, 13,7 millones 4. “Smurfs: The Lost Village”, 6,7 millones 5. “Going In Style”, 6,3 millones 6. “Gifted”, 3 millones 7. “Get Out”, 2,98 millones 8. “Power Rangers”, 2,8 millones 9. “The Case For Christ”, 2,7 millones 10. “Kong: Skull Island”, 2,7 millones