Equipo olímpico de Estados Unidos busca reclutar al Night King

Mediante un tweet, el equipo olímpico de los Estados Unidos bromeó con la idea de reclutar al Night King, personaje ficticio de la popular serie Game of Thrones, debido a la gran habilidad que mostró en el episodio de ayer lanzando jabalinas de hielo.

Aquí el Tweet:

Anyone have the Night King’s contact info so we can recruit him to throw javelin? #GameOfThrones pic.twitter.com/7uUiEDL1xs

— U.S. Olympic Team (@TeamUSA) 21 de agosto de 2017