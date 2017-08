Star Wars develará nuevo personaje en lanzamiento de juguetes

LOS ANGELES (AP) — Aún faltan meses para el estreno de “Star Wars: The Last Jedi” (“Star Wars: El último Jedi”), pero los fans de la saga espacial están a punto de conocer a un nuevo personaje en un evento promocional de juguetes y productos inspirados en la película.

The Walt Disney Company dijo el jueves que el evento de tres días, apodado Force Friday II, incluirá una búsqueda del tesoro de realidad aumentada llamada Find the Force. Usando la aplicación de Star Wars en los 20.000 sitios participantes en 30 países, los admiradores podrán tomar fotos del símbolo de Find the Force para encontrar a viejos favoritos como el Admiral Ackbar, y descubrir un nuevo personaje de “The Last Jedi” también.

La realidad aumentada, que superimpone imágenes con el entorno real de la persona usando su teléfono inteligente u otro dispositivo, se convirtió en una sensación con el videojuego “Pokémon Go”.

“Star Wars siempre ha abogado por la nueva tecnología, y nos emociona que la realidad aumentada les permitirá a los fans experimentar el universo de una manera completamente nueva”, dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en un comunicado.

Es una estrategia muy distinta al bombardeo publicitario que fue Force Friday en el 2015, cuando se transmitieron 18 horas de streaming en vivo de los productos promocionales de “The Force Awakens” (“El despertar de la fuerza”) siendo desempacados.

Force Friday II será del 1 al 3 de septiembre. En total habrá 15 personajes de realidad aumentada que encontrar durante los tres días.

“Star Wars: The Last Jedi” se estrena el 15 de diciembre. Es la octava película de la serie principal de “La Guerra de las Galaxias”.