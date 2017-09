Benítez, Bosco y Chester recibirán Premio a la Excelencia 

MIAMI (AP) — Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, Víctor Heredia, Los Del Río, Guadalupe Pineda y Cuco Valoy recibirán el Premio a la Excelencia Musical de este año. Jon Fausty y Lalo Schifrin recibirán el Premio del Consejo Directivo, anunció el miércoles la academia en un comunicado.

Los homenajeados serán agasajados en una ceremonia privada el 15 de noviembre en el Hotel Four Seasons de Las Vegas como parte de las festividades de los Latin Grammy, que se entregan al día siguiente.

“Nos enorgullece rendir homenaje a un grupo tan diverso de artistas de fama mundial”, dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, en la misiva.

“Nuestros ganadores del 2017 representan un amplio espectro de artistas que, conjuntamente, han contribuido a darle forma a ritmos y letras emblemáticos de la música latina a lo largo de la historia”, añadió. “Cada ganador es una inspiración para nuestra cultura y comunidad, y son también modelos a seguir para música nueva y contemporánea”.

El Premio a la Excelencia Musical es otorgado por votación del Consejo Directivo de la Academia a artistas que han realizado contribuciones creativas de gran importancia artística en el campo de la grabación durante sus carreras. El Premio del Consejo Directivo, igualmente otorgado por votación del consejo, reconoce a individuos que han realizado importantes contribuciones en el campo de la grabación, excluyendo interpretaciones.

Lucecita Benítez empezó su carrera como una joven cantante puertorriqueña, protagonizando el fenómeno pop de la Nueva Ola. Posteriormente descubrió el movimiento de la nueva trova, con conciencia social, y también interpretó elegantemente boleros. En 1969 adquirió fama internacional al ganar el Festival de la Canción Latina en México con el tema “Génesis”.

“El recibir este premio tan importante provoca en mí un orgullo inigualable por el trabajo que he disfrutado y he amado durante toda mi vida. Pero sobre todo, me brinda la satisfacción de haberlo encarado con la dignidad y gallardía que mi época necesitó de mí”, expresó Benítez en el comunicado de la academia.

Bosco, cantautor y guitarrista, es una parte esencial del movimiento de la música popular brasileña, una fusión de formatos tradicionales con jazz, rock y funk que se difundió en su país en los años 60 y 70. Ganador del Latin Grammy, sigue grabando y haciendo giras internacionales.

“Es muy bueno saber que el camino que la gente trilló durante todos estos años—muchas veces en la oscuridad—recibe un rayo de luz que lo ilumina todo, lo revela y nos llena de orgullo y gratitud. Gracias por esta distinción y este premio”, expresó el músico.

Chester, en tanto, ha disfrutado de una larga trayectoria incorporando sonidos del folclor venezolano, ritmos bailables afrocaribeños, rock progresivo británico y R&B estadounidense a sus canciones.

“Debo admitir que fue toda una sorpresa la llamada telefónica que recibí de la Academia Latina de la Grabación para informarme acerca de la decisión de otorgarme un reconocimiento especial por mi trayectoria musical”, expresó el apodado “Músico de Venezuela”, quien ganó el Latin Grammy al mejor álbum de música folclórica en 2010 por “Tesoros de la música venezolana”. “Estoy profundamente agradecido”.

El argentino Víctor Heredia tuvo una carrera musical exitosa desde joven gracias a la popularidad de su canción “Para cobrar altura”, que ganó el Festival Folclórico Anual de Cosquín en 1967. En 1986 produjo su álbum conceptual más ambicioso hasta la fecha, “Taki Ongoy”, con el tema de la Conquista de América desde el punto de vista de los indígenas vencidos. Se le considera un maestro de la música latina.

“Siento una gran alegría por esta increíble consideración hacia mi trayectoria como artista popular”, dijo Heredia. “Me emocionan e insuflan fuerzas para continuar”.

Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, más conocidos como Los Del Río, eran apenas unos adolescentes cuando crearon el dúo en su natal Sevilla, España, en 1962, lanzando una carrera de música pop flamenca durante las décadas de 1970-80 con el mismo sonido alegre y contagioso que definiría su éxito internacional en 1992 con “Macarena”. El tema se mantuvo en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard durante 14 semanas consecutivas y motivó una fiebre por el baile que todavía se recuerda en clubes de muchos países.

“Para nosotros es un gran honor ser reconocidos por los premios musicales más universales”, expresó el dúo.

Pineda, en tanto, ha grabado 30 álbumes dedicados a música de mariachis, boleros y arias operáticas y ha compartido el escenario con luminarias como Plácido Domingo y Mercedes Sosa, y más recientemente Natalia Lafourcade. En 2016 colaboró con Eugenia León y Tania Libertad en una serie de conciertos con boletos totalmente agotados, lo que llevó a una nominación al Latin Grammy al mejor video de formato largo.

“Me siento profundamente agradecida al recibir el Premio a la Excelencia Musical 2017, a 43 años de cantar y trabajar en la música, llevando con orgullo el arte y la cultura de México y de nuestros países latinoamericanos”, dijo Pineda. “Me conmueve y me impulsa a continuar por este maravilloso camino”.

El dominicano Valoy, en tanto, es considerado uno de los artistas más versátiles de la música tropical, pues puede pasar fácilmente de sones auténticos de salsa, a ritmos de merengue y el cha cha chá de sus raíces. Basta escuchar su clásico “Juliana”, con sus solos de instrumentos de viento, percusión con sofisticados patrones rítmicos y teclados con swing, para ilustrar el lugar que ocupa en la historia de la música afro-caribeña.

“Es un honor ser reconocido por colegas y personas en la industria”, dijo Valoy. “Los años han sido largos pero bien aprovechados. Gracias a la Academia Latina de la Grabación y a los seguidores que se regocijan con mis canciones”.

Fausty fue el ingeniero de grabación por excelencia durante la explosión de la salsa en Nueva York durante los años 70, cuando Ray Barretto, Rubén Blades, Willie Colón, Celia Cruz y Héctor Lavoe grabaron algunos de los mejores álbumes de su carrera. Posteriormente siguió trabajando con los artistas más innovadores del género y produjo álbumes para Los Van Van y Eddie Palmieri, y colaboró con Steve Lillywhite en el “Rei Momo” de David Byrne. Ha ganado seis Grammy y cinco Latin Grammy y continúa siendo uno de los productores e ingenieros de grabación más solicitados por los artistas latinos.

“Estoy sumamente agradecido y es un gran honor para mí que el Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación me haya seleccionado en 2017 para recibir este reconocimiento de los aportes que he hecho al sector de la música durante mi carrera”, dijo el músico.

Schifrin, un pianista, compositor, arreglista y director argentino, es más conocido por su amplio trabajo para el cine y la televisión, con piezas tan emblemáticas como los temales central de “Misión imposible” y “Enter the Dragon” (“Operación dragón”). Ha ganado un Latin Grammy y cuatro Grammy y ha sido postulado a seis premios Oscar.

“Es un honor que me conmueve profundamente”, dijo Schifrin. “Mil gracias por esta distinción, que en su calidad del Latin GRAMMY, resalta mi herencia como compositor y artista latino, de Argentina”.