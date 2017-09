Netflix presenta el trailer de “The Punisher”

Netflix reveló hoy el trailer de la nueva serie de Marvel “The Punisher”, que tendrá como protagonista al actor Jon Bernthal como “el castigador”.

En junio de 2015 después de que Marvel recuperara los derechos de este personaje, el actor Jon Bernthal fue lanzado para interpretar al personaje, el cual estaba programado para hacer su debut en la segunda temporada de la serie “Daredevil”. El desarrollo de un spin-off titulado “The Punisher” había comenzado en enero de 2016, antes de que la segunda temporada de Daredevil se liberara en Netflix.

El reparto incluye a Ebon Moss-Bachrach (Girls), Deborah Ann Woll (Daredevil), Ben Barnes (Westworld) y Amber Rose Revah (Emerald City) entre otros.

La seria será estrenada este 2017.

