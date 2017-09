The Who y Guns N’ Roses, plato fuerte de la recta final de Rock in Río

Río de Janeiro, (EFE).- Rock in Río ofrece, por tercera jornada consecutiva, un viaje en el tiempo para recuperar a bandas legendarias como The Who y Guns N’ Roses, el plato fuerte de la penúltima noche del mayor festival de música de América Latina.

El Palco Mundo, la estrella del Rock in Río, se abrirá con los brasileños Titas, una de las más conocidas bandas locales, seguidos de Incubus, un grupo estadounidense de rock alternativo. The Who, con solo dos de sus miembros originales, se presentará como telonero de la banda de Axl Rose por primera vez. De los fundadores del mítico grupo británico sólo quedan Roger Daltrey (cantante) y Pete Townshend (guitarrista), tras la muerte del baterista Keith Moon y del bajista John Entwistl, sustituidos por Zak Starkey -hijo del exbeatle Ringo Star- y Pino Palladino. Los miembros de The Who, formado en 1965, vendieron más de 100 millones de discos, se hicieron famoso por destrozar los instrumentos tras sus conciertos y se atrevieron incluso con la opera rock "Tommy". Entrada la medianoche, tomará el Palco Mundo Guns N' Roses, la banda estadounidense de hard rock nacida en Hollywood en 1985. Con más de 150 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, el grupo ha dejado en el olvido las antiguas rencillas de sus integrantes y ha vuelto a encandilar a los viejos rockeros. Rockeros vestidos de negro, con camisetas sin mangas y pañuelos rojos en la cabeza -imitando al Axl Rose que en los 80 enloquecía a sus fans- abarrotan hoy las instalaciones que ocupa el Rock in Río, más de 300.000 metros cuadrados convertidos en un parque temático para los amantes de la música. El festival, que esta noche espera a unas 100.000 personas, se estrenó el pasado día 15 y cerrará sus puertas este domingo con Red Hot Chili Peppers. Por la 17 edición de Rock in Río han pasado, entre otros, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith y Bon Jovi. EFE mar/eat