Eagles reeditarán por primera vez “Hotel California” con material extra

Eagles reeditarán por primera vez con contenido extra el próximo 24 de noviembre su obra más conocida, “Hotel California”, disco en el que estaba incluida la famosa canción del mismo nombre, con motivo del 40 aniversario de su publicación.

Este relanzamiento que, además del disco original remasterizado, vendrá acompañado de un disco con diez canciones en directo inéditas, grabadas en octubre de 1976 en el Forum de Los Angeles, informó Warner Music en una nota de prensa.

La nueva edición de “Hotel California” estará disponible en varios formatos, entre ellos, una caja que incluirá, entre otros alicientes, un BluRay con el contenido del disco en sonido 5.1 y una mezcla estéreo de alta resolución, así como un libro encuadernado de 44 páginas.

Desde su publicación en diciembre de 1976, el que fuera quinto disco de estudio de la carrera de Eagles se convirtió en un hito de la música popular, distinguido con dos premios Grammy y con ventas superiores a los 32 millones de copias en todo el mundo.

Se trató del primer álbum de los californianos que no contó para su grabación con el miembro fundador Bernie Leadon y el primero que incluyó Joe Walsh entre sus filas, ejerciendo como guitarrista principal en la citada “Hotel California”.

En su línea de soft rock, además de este memorable sencillo sobre la pérdida de la inocencia, el disco también recogía canciones como “New kid in town” y “Life in the fast lane”. EFE