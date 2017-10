Demi Lovato se sincera en su documental de YouTube 

No podrían faltar imágenes glamorosas de Demi Lovato en el nuevo documental exclusivo de YouTube coproducido por la cantante. Casi todo el tiempo aparece bajo una luz halagadora, en cámara lenta con el cabello y el maquillaje perfecto, pero también hay cosas feas en la película.

Lovato se sincera sobre sus años de abuso de drogas, sus problemas alimenticios y cuando se enojó y golpeó en la cara a una de sus bailarinas. También habla de ser bipolar y de que sigue enamorada de su ex, Wilmer Valderrama, además de que se preocupa constantemente de lo que comió y de lo que no comió.

“Demi Lovato: Simply Complicated”, que se transmite en la plataforma de videos a partir del martes es una combinación de especial de Barbara Walters y un infomercial para el nuevo álbum de Lovato. Es una mezcla rara y a veces incómoda de artificialidad y honestidad en 78 minutos, pero al final de cuentas el carisma de Lovato lo saca adelante.

La vemos chupándose sugerentemente el dedo mientras está en la cama con ropa interior viendo atractivamente a la cámara con el cabello mojado, pero también escuchamos de una borrachera con cocaína que terminó con ella en un pabellón psiquiátrico. Admite que bebió demasiado una noche que terminó vomitando de camino a una importante presentación de “American Idol”, un concierto que terminó dando con resaca.

“Es vergonzoso volver a ver la persona que fui”, dice Lovato en la película dirigida por Hannah Lux Davis, quien ha dirigido videos de DNCE, Nicki Minaj, Ariana Grande y Lovato, entre muchos más, pero que debuta con este largometraje.

La película sin clasificación es la más reciente en una ola de documentales sobre músicos que se presentan en plataformas de streaming como “Lady Gaga: Five Foot Two” en Netflix, un cortometraje en Apple Music sobre el nuevo álbum de Pink, “Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives” en Apple y un streaming en vivo de cuatro días de Katy Perry editado por YouTube.

El filme está estructurado cronológicamente, “Demi Lovato” usa videos viejos y fotografías para examinar el ascenso de la cantante, que pasó de ser una niña que sufrió hostigamiento en la escuela y pensaba en la muerte, a ser una princesa de Disney en “Camp Rock” que luchaba por mantener una imagen totalmente limpia, y a su vida en la actualidad, como una música sobria que tiene relaciones con hombres y con mujeres además de usar sitios de internet para encontrar posibles parejas.

“Aprendí que los secretos te enferman”, dice.

Sabemos que tomó a Shirley Temple como un modelo para su carrera y cómo se desilusionó cuando era niña al enterarse que sus compañeros de clase habían firmado una petición para solicitar que se suicidara. También sabemos que probó la cocaína a los 17 años, falsificó exámenes de dopaje y que quizá no ha dejado de amar a Valderrama, quien fue su novio por seis años.

“Creo que mi corazón siempre estará con Wilmer. Creo que estaba con Wilmer, que está con Wilmer y estará”, dice en otro momento de honestidad refrescante. “Tengo momentos en los que es tarde de noche y me siento sola y me pregunto si tomé la decisión correcta”.

Valderrama aparece en imágenes del documental pero no es entrevistado.

La hermosa voz de Lovato es la banda sonora del filme, ya sea presentada en una imagen perfecta para la cámara o con sus ojos cerrados, o sin maquillaje, con el cabello recogido cantando frente a un micrófono.

Los espectadores se enteran de que admiró a Amy Winehouse, por su talento, y desafortunadamente, por su delgadez, y que Lovato también puede ser muy aguda.

Hay mucha honestidad pero hay un precio que pagar y gran parte de la película sirve como un comercial para el álbum que acaba de lanzar: “Tell Me You Love Me”. De las 12 canciones que aparecen en el documental, siete son de ese nuevo álbum, incluyendo “Sexy Dirty Love” y “Sorry Not Sorry”.

Esta fusión de comercial con arrepentimiento no funciona siempre, pero es sorprendente cuánta honestidad recibimos de Lovato haciendo ejercicio en un gimnasio o descansando en su cocina aterradoramente blanca. Es complicado, como Lovato.

