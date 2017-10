Exintegrante de reality, sentenciado por supuesto delito sexual, recupera su libertad

Toño Abril y Sebastián Haro fueron declarados inocentes la tarde de este viernes 20 de octubre, del delito de abuso sexual en contra de una joven, de 19 años, ocurrido en mayo de 2016 en Milagro. Su sentencia de 29 años y cuatro meses de cárcel, emitida en febrero pasado fue declarada nula durante la apelación que presentaron sus abogados.

Publicidad

La medida fue determinada la tarde de este 20 de octubre en la Corte Provincial del Guayas.

‘La Bala’, como es conocido el competidor de reality toño abril, fue hallado culpable, en primera instancia por este delito, cometido en mayo de 2016 en el cantón Milagro.

Por su parte, el abogado Joselito Arguello, quien estuvo a cargo de la defensa de la supuesta víctima de violación, comentó que está indignado con la resolución de los jueces que anularon la sentencia previa.

Realizada una resolución en 20 minutos

“Vamos a presentar una denuncia correspondiente a los dos jueces que dejaron en libertad a Toño y Sebastián. Voy a pedir al fiscal que se los investigue y además iré al Consejo de Judicatura para pedir un recurso de casación, ya que pese a todas las pruebas que se presentaron, hoy se los deje en libertad”, comentó Arguello.

El jurisconsulto dijo que los jueces no dieron credibilidad a la versión de la víctima, porque argumentan que supuestamente ella se dedicaba a actividades sexuales. “Eso no es legal, ya que mi defendida mostró todas las pruebas de la agresión que sufrió, además está el parte médico y los exámenes correspondientes”, recalcó Arguello.

Rahab Villacrés, novia de Toño Abril, a través de su cuenta oficial en Instagram expresó lo siguiente: “Nunca me dejaste mi padre, nunca te fuiste de mi lado, solo tú sabes las lágrimas el sufrimiento el dolor, la fe, la lucha un año y medio señor luchando por justicia. Dios cuando tú dices sí es sí. ¡Señor gracias! No tengo palabras Dios mío no tengo. Quiero gritar, Dios la gloria es solo tuya. Dios sin ti somos menos que basura, una vez más me demostraste que con fe todo es posible, y mi promesa está de pie, servirte hasta el fin de mis días. Te amo Dios. ¡Solo tú tienes la victoria, solo tú! El mal nunca gana sobre el bien, la libertad sabe a tu gracia. Gracias por tanta misericordia. ¡GRACIAS PADRE CELESTIAL!”.

Al momento Toño y Sebastián, tiene orden de liberación inmediata.