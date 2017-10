RedOne lanza “Boom Boom” con su nuevo aliado, Daddy Yankee 

NUEVA YORK (AP) — RedOne cree que lo que el mundo necesita ahora es música positiva, y se ha unido a Daddy Yankee para proporcionarla.

Publicidad

El laureado productor de Lady Gaga y Nicki Minaj lanzó el viernes el sencillo “Boom Boom” con French Montana, Dinah Jane de Fifth Harmony y Yankee, a quien le acredita el haberla llevado a otro nivel.

“Ya tenía la canción, tenía a French Montana, tenía a Dinah Jane, y … sentí que la canción estaba casi ahí pero necesitaba ese toque extra”, dijo RedOne el jueves en una entrevista con The Associated Press.

“Tras pensar en Daddy Yankee me dije, ‘Lo voy a conseguir sea como sea, no importa cómo, pero lo haré’. ... Gracias a Dios ocurrió, a él le encantó la idea, le encantó la canción. Nos metimos al estudio y la química entre él y yo fue tan perfecta. … Me dejó deslumbrado. Simplemente conectamos como si nos conociéramos de toda la vida”.

“Boom Boom” fue escrita y producida por RedOne, quien también canta en el sencillo. La canción, que califica como “una explosión de energía positiva que el mundo necesita en este momento”, samplea “Lady (Hear Me Tonight)” del dúo francés Modjo.

El artista dijo que incluso le cambió el título debido a la contribución de Yankee.

“Le dije, ‘me encanta cuando haces hooks como dadi dadi dadi dadi dadi dadi bam bam’,” dijo cantando parte de la melodía de Yankee en el megaéxito de Luis Fonsi “Despacito”. “Y él empezó con un ‘bum bum bum’. Y era como, ‘Dios mío, ¡me encanta!’. Así que la canción se llamaba ‘U Here Tonight’ … y dije ‘¿Sabes qué, DY? ¡Le voy a cambiar el título!”.

El video, filmado en Los Ángeles y varias locaciones en Marruecos, incluyendo la “ciudad azul” de Chefchaouen y el desierto del Sahara, tenía más de 8 millones de vistas antes del mediodía el viernes.

RedOne, quien nació en Marruecos, parecía especialmente orgulloso de haberles podido mostrar a sus colegas los encantos de su tierra natal. “Toda la experiencia fue muy, muy, muy especial”, manifestó.

Para Daddy Yankee, lo mejor de trabajar con RedOne fue su química instantánea.

“Parecía como si hubiéramos trabajado toda la vida. Fue una energía genuina y supe que tenía un nuevo aliado y amigo en la música”, dijo el astro puertorriqueño del reggaetón a la AP en un email.

“Me llevo un hermoso recuerdo de Marruecos”, agregó. “Tiene tantos lugares exóticos que te impresionan. Definitivamente la experiencia en el desierto de Sahara es inolvidable porque desconocía que podías acampar en el desierto teniendo todos los lujos disponibles a tu mano”.

RedOne, ganador de múltiples premios Grammy y creador de decenas de éxitos No. 1, también es conocido por su trabajo con Jennifer López, Pitbull, Enrique Iglesias y Marc Anthony. “La música en español y la música latina siempre han estado en mí”, dijo.

Al preguntarle por el éxito global de este año de “Despacito”, señaló que es “un perfecto ejemplo de que el mundo necesita ese tipo de canciones”.

“Ahora más que nunca el mundo necesita música positiva y sensaciones positivas”, afirmó. “La música latina es algo increíble. El mundo está reaccionando porque el mundo necesita música latina. Es una música que te hace sentir bien”.

___

(E)