“Suburbicon” de Clooney se hunde; “Jigsaw” la más taquillera 

NUEVA YORK (AP) — La cinta “Suburbicon” de George Clooney tuvo uno de los debuts más deplorables de los últimos años en un flojo fin de semana previo al Halloween en el que la secuela de terror “Jigsaw” lideró los estrenos pese a un desempeño decepcionante.

“Jigsaw”, el octavo capítulo de la serie “Saw”, se ubicó al frente de la lista al recaudar 16,3 millones de dólares en las salas de cine de Norteamérica, de acuerdo con estimaciones del estudio el domingo. Tales resultados se encuentran por debajo de las expectativas de la industria y sugieren que la revivida franquicia de “Saw” no está conectando con el público como lo hacen las películas de terror más recientes.

En su primer estreno desde que estallara el escándalo de Harvey Weinstein, la atribulada Weinstein Co. estrenó pobremente su propia secuela de terror: “Amityville: The Awakening”. Tuvo una inusual proyección sólo el sábado en apenas 10 salas, y obtuvo la bajísima cantidad de 742 dólares.

La distribuidora de “Jigsaw”, Lionsgate, se apoderó además del segundo lugar con 10 millones de dólares en su segunda semana de proyección de “Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween”.

Con un presupuesto cercano a los 10 millones de dólares, “Jigsaw” se estrena siete años después de la última entrega de la franquicia notablemente sangrienta “Saw 3D: The Final Chapter”.

Los críticos no parecían contentos por su regreso, dando a “Jigsaw” un 39% de calificación en Rotten Tomatoes. The Hollywood Reporter indicó que la película “ahora parece un caso aparte en un mercado del género dominado por cintas que por lo general favorecen los sustos sobre los chorros de sangre”.

Pero aún esas malas reseñas superaron con facilidad la calificación de -D que recibió el más reciente trabajo de Clooney como director. Pese a debutar en más de 2.000 salas, “Suburbicon” apenas recabó 2,8 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los peores estrenos de Paramount Pictures en la historia y el nuevo resultado más bajo en la taquilla para Clooney como director y Matt Damon como actor principal.

A continuación, la lista de las 10 películas con más ingresos en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de viernes a domingo, según cálculos de la firma comScore. Las cifras finales se divulgarán el lunes.

1. “Jigsaw”, 16,3 millones de dólares.

2. “Boo 2! A Madea Halloween”, 10 millones.

3. “Geostorm”, 5,7 millones.

4. “Happy Death Day”, 5,1 millones.

5. “Blade Runner 2049”, 4 millones.

6. “Thank You for Your Service”, 3,7 millones.

7. “Only the Brave” 3,5 millones.

8. “The Foreigner”, 3,2 millones.

9. “Suburbicon”, 2,8 millones.

10. “It”, 2,5 millones.